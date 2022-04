No hay nada más imprudente que fiarse de Sánchez. Lo dijo Pablo Iglesias por su pirueta, su cuádrupe lutz, sobre el Sáhara. Pero vale para todo. «Cuando diga que no va a convocar elecciones, ¿quién lo va a creer? Convocará elecciones en el momento que más le convenga y no avisará a nadie». Tampoco nos lo tiene que contar Iglesias como si fuera una especie de 'connaiser' de algo que vemos todos los días. Como esas chicas que ahora nos descubren lo que es ser madre, un asunto del que no se sabía nada a lo largo de la historia de la humanidad. Porque no hemos visto a nadie ser madre. Porque no hemos leído. Es como cuando Iglesias descubrió a Fouché por el libro de Zweig no hace demasiado tiempo. Adanismo que también mostró con 'The Deer Hunter' (1978), que desde su estreno habíamos conocido como 'El cazador'. Y con muchas cosas más. Incluido Sánchez.

Los españoles tenemos experiencia desde fuera. Iglesias, desde dentro. También los socios externos que amenazan con romper su mayoría parlamentaria y a los que se les ha quedo más cara de tontos. Pedro, qué tío. Bolaños fue ayer a Barcelona a ver a su homóloga para tratar la crisis de los espías. ERC quiere explicaciones y cabezas. Sobre Pegasus y los más de 60 dirigentes independentistas espiados. Asunto que Ronan Farrow sacó en el 'New Yorker'. Es lo más chiripitifláutico del asunto. Va de la violación de Annabella Sciorra a los independentistas catalanes cabreados con un sistema de espionaje que la empresa israelí NSO sólo vende a Gobiernos. A los independentistas rogando y con Pegasus dando. Bolaños dará una explicación. Que se la den a los españoles con lo del Sáhara no está previsto. Sánchez es un genio. Del mal, pero un genio.