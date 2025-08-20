Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Donald Trump y Zelenski Reuters

Con Trump la paz siempre es difícil

Cuando tomó posesión de su cargo en enero, Donald Trump alarmó al mundo, del que se considera propietario

Diego Carcedo

Martes, 19 de agosto 2025, 23:00

Cuando tomó posesión de su cargo en enero, Donald Trump alarmó al mundo, del que se considera propietario, amenazando con violar fronteras y avasallar soberanías ... apoderándose de Groenlandia, de una parte del territorio de Panamá y, puesto ya a incrementar su poder geográfico, hasta anexionarse Canadá y convertirla en el Estado cincuenta y uno de la Federación que le eligió presidente.

Espacios grises

