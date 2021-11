El comedor de mi casa estaba siempre cerrado. Con las persianas bajadas para que la luz no estropeara los muebles de falsa caoba, permanecía vedado al común de los mortales hasta que llegaba mi cumpleaños. Entonces, y con la solemnidad de la apertura del Parlamento británico, franqueábamos sus puertas para celebrar tamaño acontecimiento llevando un bol de ganchitos, otro de patatas fritas, un litro de Fanta de Naranja y tres bandejas de sándwiches: de Nocilla, de fiambre con mantequilla y de fiambre sin mantequilla. Después llegaban la tarta casera de galletas, el apagado de velas y un cumpleaños feliz desafinado, todo ello presidido por el cuadro de la batalla naval, como si alguno de nuestros ancestros hubiera combatido en Trafalgar, y no contra la miseria.

El otro día eché de menos los ganchitos. Y hasta la Fanta. Cumplí unos cuantos (muchos) años y lo celebré tomándome una cerveza mientras le daba a la tecla. Tampoco es que pida yo una de las juergas que monta Neymar, que el cuerpo ya no está para esos trotes, pero me faltó un poquito de alegría.

Por eso veo la celebración de los cuarenta tacos de Tamara Falcó, marquesa, musa y master chefa, y se me saltan las lágrimas. Ciento cincuenta invitados en un fiestón patrocinado por una de esas revistas femeninas que en una página te dicen que has de ser tú misma y, en la de al lado, te recomiendan que hagas dieta y te metas en el quirófano: se ve que una es más una misma cuanto más delgada y liposuccionada está. En fin, las contradicciones, las propias y las ajenas. Pero cumplir años siempre es bien, aunque sea tirando de lata de cerveza. Y aunque tenga que liposuccionarme. A ver si el próximo me lo patrocina la revista 'Muslos mórbidos'.