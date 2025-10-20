Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Entrega del Premio Planeta 2025 al escritor Juan del Val. E. P.

Élite cultural

Crítica de televisión ·

Hay un discurso de acoso y derribo, de amateurización y frivolización

Borja Crespo

Borja Crespo

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:44

Comenta

Recuerdo, hace no mucho, estar haciendo tiempo en un centro comercial antes de entrar al cine a ver un filme programado únicamente en versión original, ... con subtítulos en español, en multisalas. Incomprensiblemente, cada vez es más habitual este hecho en la cartelera. Mientras combatía el tedio, observando a mi alrededor durante la espera, caí en la cuenta de que un grupo de niños celebraban un cumpleaños en una cadena de hamburguesas. El rey del día desenvolvía los regalos con fruición. Una camiseta de fútbol, una gorrita playera, un monstruo de esos de goma que se estira hasta el infinito…

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las caídas de Redsys y Amazon en Canarias: colapso en los pagos con tarjeta y múltiples servicios afectados
  2. 2 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  3. 3 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  4. 4 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  6. 6 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger a migrantes
  7. 7 Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana
  8. 8 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  9. 9 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  10. 10 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Élite cultural

Élite cultural