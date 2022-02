«Hoy Rusia ha declarado la guerra a Ucrania. Por la tarde fui a merendar». Parafraseando a Kafka, esto es lo que hubiera escrito ayer en mi diario. En el caso de tenerlo, claro. Y que siempre es mejor que el fin del mundo te pille con el estómago lleno. Después de la pandemia no ha venido el meteorito, sino Putin. Lo mismo tiene.

Las únicas guerras que he vivido hasta ahora son las Guerras Cantoras, retransmitidas desde la zona de conflicto por José Antonio León, ese reportero dicharachero acostumbrado a vivir bajo el cruce de misiles entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, que una mirada laxante lanzada por la tonadillera es peor que un proyectil ruso. Las otras guerras, las malditas, las conozco gracias a los que se juegan el tipo sobre el terreno para informar a los que solo nos lo jugamos comiendo croissants. Ellos y ellas, que el mundo hace ya tiempo que dejaron de contarlo únicamente los hombres.

Pilar Bernal, reportera internacional en Informativos Tele 5, es una de la tribu. Café mediante, nos habló de las ventajas e inconvenientes de ser mujer en su oficio, de mantener la ilusión por la vida aun después de haber visto el dolor y la sinrazón, de los siete periodistas asesinados en México en lo que va de año, de Irán y de Corea del Norte, ese país donde no conocen a los Beatles, como en 'Yesterday', la película de Danny Boyle. Pero, sobre todo, de lo importante que es aprender a mirar. Y a escuchar, ya sea a un ex militar albanokosovar o a una refugiada afgana. Embobada al oírla, se me olvidó preguntarle qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS. Ella, probablemente, se iría de cabeza a cubrirlo. Yo, en cambio, me fui a merendar. Ya tuve mi Vietnam recorriendo España en caravana.