Siete planes para este fin de semana

1- Gran Canaria A Pie

Sobre los encantos de la isla redonda, Caballero comenta que «como le decimos nuestros participantes, no podemos pretender encontrar la vegetación de Valleseco en el Barranco Hondo, en Juan Grande, es imposible. En el sur no hay vegetación, pero sí vamos a tener unas formaciones rocosas, pinceladas por el paso del tiempo, impresionantes», invitó.

3- Concierto: Justin Quiles en Gran Canaria

El artista puertorriqueño se encuentra en España con su gira La Trilogía . Justin Quiles aterriza en Gran Canaria y dará su concierto este sábado 14 de abril en Las Brujas Espacio Plural, Barranco Seco. Quiles, que ha colaborado con artistas como Daddy Yankee , J Balvin, Maluma, Farruko, Don Omar, Bad Bunny, Wisin, Yandel y Nacho, entre otros, ha llevado en varias ocasiones su música en directo a España , Alemania , Suiza, Francia e Italia . La trilogía es el título de su próximo álbum que lanzará en plataformas digitales. El próximo single del álbum, No Quiero amart e, en colaboración con Zion y Lennox, estará disponible el próximo 20 de abril . Los promotores, The Rich́s, apuestan por artistas de calidad con el fin de potenciar la oferta de ocio y entretenimiento del panorama nacional, según cuentan a través de un comunicado, que suma a Fuego Entertaiment como la otra promotora canaria. El cantante y compositor cuenta con más de dos millones de seguidores y ha posicionado varios singles en las listas Billboard.

4- La Feria del Libro de Telde

Una decena de librerías y editoriales participará este año en la Feria del Libro de Telde, que se celebrará entre el 13 y el 15 de abril y que dará a conocer la oferta literaria actual. Será en el entorno a la biblioteca municipal Saulo Torón, situada en el parque de Arnao , donde se instalarán once casetas en las que estarán ubicadas las siguientes librerías; El color de los besos , librería pionera en Canarias y especializada en literatura infantil respetuosa; Canaima , que ofrece literatura de todos los géneros; la editorial canaria Diego Pun con textos que indagan en el ser humano, en las emociones y el mágico mundo de los niños; Ediciones Aparenta , un sello independiente que edita publicaciones con un formato cercano al fanzine y se especializa en libros alternativos; Azahar , una librería teldense que colabora en cada edición de este encuentro. Librería Cruz, que se suma tras varios años de ausencia; Librópolis , que siempre dedica un espacio importante a la literatura canaria.

5- Cultura en los municipios de Arucas y Gáldar

Gáldar y Arucas se suman a la celebración temprana del Día del Libro con diferentes eventos. El pueblo norteño de Gáldar organiza el primer Encuentro de Letras y Versos Atlánticos, una iniciativa que busca crear un espacio único para la literatura y la cultura. Conferencias, talleres y actividades componen la programación diseñada por la Concejalía de Cultura, la Comisión Ejecutiva del encuentro y el Aula de Humanidades y Sociales de la Escuela de la ULPGC. El Encuentro de Letras y Versos Atlánticos – Elva Gáldar 2018 se desarrollará los días 13, 14, 15 y 20 de abril con conferencias, talleres y actividades literarias no solo en el casco galdense sino en diferentes pagos de las medianías que se suman así a este espacio de encuentro para la escritura, el arte, la literatura y la música.

-Viernes 13: El evento literario dará comienzo este viernes en las Casas Consistoriales con la presentación a partir de las 18.00 horas. Ángel Sánchez ofrecerá la conferencia Iconografía del drago; a las 19.30 horas, Alicia Llarena hablará sobre Rosario Castellanos: letras para otro modo de ser humano y libre; y a las 20.30 horas, el profesor Nicolás Guerra hará una Semblanza del poemario de Sebastián Monzón Suárez: Lectura del poema al drago.

-Sábado 14: los actos se trasladan a los Altos de Gáldar, concretamente a Barranco Hondo de Abajo. A las 10.00 horas, en la ermita cueva de Nuestra Señora de Fátima tendrá lugar la lectura de dos textos sobre casa cueva: Miguel de Unamuno en su libro de viajes Por tierras de Portugal y de España y Pablo Artiles en su novela Las campanas son de bronce, ambos textos a cargo de Juan Sebastián López García. Puede consultar el programa completo en la información publicada por Gáldar Al Día.

Por su parte, el municipio de Arucas celebra su Festival Cultural de Primavera Flor de Mundo. Conciertos, teatro, ferias y talleres que tienen como objetivo la dinamización cultural del municipio a través de la exposición de diferentes modalidades artísticas. El festival arranca este fin de semana y se celebra hasta el 22 de abril. Los conciertos de diversos estilos musicales, el teatro, la celebración de ferias y talleres, serán algunas de las actividades que centren esta edición del festival que tiene como objetivo la dinamización cultural del municipio a través de la exposición de diferentes modalidades artísticas.

La música, en sus diferentes variantes, será una de las protagonistas de esta edición con conciertos como los de Bar Rider, Brave Missy & the Cavalliers, Salvapantallas, Said Muti, Los Lolas, Viltown o The Rainbow Gospel Choir. Además, las Escuelas Artísticas Municipales ofrecerán también una amplia oferta de espectáculos musicales como el Concierto de Cuerdas, Noche de Candiles, o Punta de Lanza entre otros.

La feria vintage ‘Big Bang Vintage Market’, Expo Recicla ‘Tu Basura Crea Vida’, las jornadas musicales “Banda de Arucas” o la Gala Lírica serán algunos otros de los componentes de este intenso programa de eventos que propone la Cultura como un elemento fundamental para disfrutar de la primavera en Arucas.

Desde el Ayuntamiento recomiendan acceder al programa de actos a través de la APP Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Arucas o también en los diferentes canales de información de la institución local.