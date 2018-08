$!Un conflicto por ser homosexual, móvil del atacante de Cornellá

Abdelouahab Taib, el argelino de 29 años y residente en Cornellá que amenazó con un cuchillo a los Mossos al grito de «Alá es grande», se encontraba en trámites de separación con su esposa, según ha explicado ella tras el suceso. En su declaración ha afirmado cado que su marido se quería suicidar para evitar la vergüenza dentro del colectivo musulmán por su condición de homosexual, hecho del que se enteró hace un año y por ello quiso poner fin a su relación.

La joven, que expresó sus sospechas de que su pareja se casara con ella solo para obtener los papeles, insistió en que Taib sentía frustración por su orientación sexual, por lo que podría haber cometido el asalto para camuflar su suicidio. El hombre no tenía ningún antecedente que lo pudiera relacionar con la comisión de un posible atentado de carácter yihadista, lo que ha hecho prácticamente imposible su detección.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra aseguraron en rueda de prensa que el ataque es terrorista, aunque no descartan que otras circunstancias personales hayan podido influir en el comportamiento del atacante. «Podría ser una conclusión, pero necesitamos tiempo para confirmarlo», ha respondido a El País el comisario Rafel Comes, responsable de la lucha antiterrorista. Asimismo, fuentes de la investigación insisten en que esa frustración por su homosexualidad no impiden que, en paralelo, viviera un proceso de radicalización que motivara el ataque en la comisaría.