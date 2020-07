Torra decreta el confinamiento de más de 200.000 personas en Lleida

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decretado este sábado el confinamiento de la comarca leridana del Segrià, que incluye a la capital de la provincia, Lleida, y que integra a unas 200.000 personas y más de 30 ayuntamientos. Se trata de la primera capital de provincia que se ve sometida a un confinamiento tras el inicio del periodo de desescalada y la vuelta a la nueva normalidad.

A partir de las 12 del mediodía, los habitantes tienen restringida la movilidad. Queda prohibida la entrada y la salida a la comarca, salvo las personas que tengan que ir a trabajar. Los Mossos han levantado 25 puntos para controlar los accesos. Las autovías y las autopistas que pasan por la zona, como son la AP7 y la A2, no obstante, no estarán afectadas. La medida empieza este sábado y no tiene fecha de vencimiento, se adopta sine die.

Torra ha encabezado la reunión de seguimiento del Procicat, el centro de emergencias del Govern catalán, convocada de urgencia por la situación de Lleida, donde hay nueve brotes activos. En el principal centro hospitalario de la capital leridana, el Arnau de Vilanova, hay en estos momentos 28 personas hospitalizadas y 6 en UCI. El centro se prepara para habilitar una segunda planta para afectados de la Covid-19. Además, ha levantado un hospital de campaña anexo.

En principio, el rebrote de Lleida está relacionado con contagios producidos en empresas agroalimentarias. En solo una semana, se han registrado 365 casos positivos en la provincia que en el inicio de la pandemia presentaba unos mejores guarismos pero en estos momentos tiene nueve brotes activos: en empresas agroalimentarias, residencias y una comunidad de vecinos.

«Comparezco para anunciar que hemos decido confinar perimetralmente la comarca del Segrià», ha anunciado Torra en rueda de prensa. «Estas últimas horas se ha producido un incremento de contagios considerable para tomar esta medida», ha justificado. Ha apuntado que se trata de una decisión «difícil» y ha avisado que ha instado a los Mossos a multar a quien no respete las normas. «Hay que extremar las medidas», ha asegurado. El presidente de la Generalitat ha pedido a la población de toda Cataluña que no se relaje y ha advertido con un confinamiento de un perímetro mayor siempre que sea necesario.

«La incidencia del coronavirus es muy superior al resto del país», ha justificado la consejera de Salud, Alba Vergés. La titular de Salud afirmó ayer, desmintiendo a Fernando Simón, director del centro de emergencias del Ministerio de Sanidad, que de momento el confinamiento en Lleida no estaba sobre la mesa. Solo 24 horas después, la Generalitat ha tomado la decisión. «Siempre hemos dicho que haríamos la evolución diaria. Ayer tuvimos una reunión. No descarté nada. Aún no estamos en la fase de confinar a la gente en su casa», ha aclarado. No es un confinamiento domiciliario, pues los comercios, bares y restaurantes seguirán abiertos, pero desde la Consejería de Salud han pedido a la población que limite las reuniones sociales a 10 personas. Los habitantes del Segrià, en principio, no podrán salir de vacaciones. Tampoco a las segundas residencias, en concreto a la Costa Dorada, donde habitantes de la zona tiene su casa en la playa.

Vergés ha pedido a la población de Lleida que limite al máximo los contactos familiares. No es un confinamiento estricto que implique encerrarse en casa, pero sí se reclama a la población que reduzca las relaciones sociales. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que la comarca entera queda cerrada, salvo causas de fuerza mayor y por cuestiones laborales. Además, ha apuntado que si alguien viaja en el AVE hasta la estación de Lleida y es por motivos laborales, estará autorizado, pero no se puede entrar en la zona por cuestiones de viajes de vacaciones.