El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha pedido información económica al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de ... Navarra y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes económico-financieros pendientes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Además de nóminas y dietas, entre otras cuestiones, y a petición de los investigadores de los Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que son los que están ultimando esos informes desde hace semanas, el magistrado Puente reclama al PSOE tanto que aclare pagos desconocidos a Koldo García para saber si acabaron en manos de Ábalos como los abonos que hizo a Santos su grupo parlamentario porque las situaciones financieras de ambos son, cuanto menos, enrevesadas.

Sobre las cuentas del exasesor y del exministro de Transportes, la UCO sospecha que Koldo en realidad oficiaba como una suerte de cajero de toda la familia del todavía diputado a fin de blanquear el supuesto dinero negro que su jefe recibía por las mordidas. Sea como fuere, en su auto, ahora el juez recuerda que la investigación ya ha puesto de «manifiesto» la existencia de «frecuentes vínculos entre los patrimonios» de Koldo y Ábalos, hasta el punto de que el propio exdirigente socialista ha reconocido en diferentes declaraciones judiciales que varios gastos eran abonados por su asesor y que el luego él se los «reintegraba».

La UCO, en sendos informes remitidos este septiembre, ha descubierto que Koldo «habría recibido determinados ingresos, que aparentemente proceden del PSOE, sin que se conozca en este momento la naturaleza y eventual extensión de dichos pagos». Se trata, en concreto, de sendos abonos por importes de 1.435,40 y 2.542,46 euros, con fechas valor del 28 de mayo de 2018 y 5 de septiembre de 2019.

A la vista de las cuentas entremezcladas que el exasesor y el secretario de Organización del PSOE mantenían, el magistrado afirma que «resulta preciso conocer si dichos pagos, u otros que pudieran haberse realizado, tenían por objeto abonar al propio Koldo García, o a su entorno familiar más próximo, gastos o servicios propios o si los ingresos se destinaban u obedecían a gastos o servicios generados o desarrollados por el propio Ábalos».

El instructor por ello requiere al PSOE «para que informe de manera detallada de todas las operaciones relativas a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones u otros abonos, que pudiera haber recibido de o entregado» a Koldo García, pero también a su mujer, Patricia Uriz, y a su hermano, Joseba García, ya que ambos –afirma el juez- pudieron tener «cierta intervención» en este entramado económico tan entreverado.

Sistema complicado

El análisis de las cuentas de Cerdán está resultando igualmente complicado para la UCO, aunque en este caso Koldo no aparece. El problema, como ya sucedió con Ábalos, son las donaciones al partido y el sistema que el PSOE utiliza para pagar a sus diputados a través del grupo parlamentario. Y es que –explica el juez- las Cortes han abonado estos últimos años 543.656,84 euros al ahora recluso. «Sin embargo, tras el análisis de sus cuentas bancarias, solo una mucho menor cantidad resulta proceder de forma directa del Congreso de los Diputados, lo que permite suponer que el resto le habrá sido entregado por intermedio de otra cuenta, tal vez la del grupo parlamentario del que formaba parte, extremo que ha de ser comprobado», relata el juez.

Puente igualmente explica que Hacienda ha informado que Santos Cerdán habría efectuado donaciones por importe de 32.194,98 euros en la última década pero sin embargo solo aparecen salidas por valor de 5.700 euros. Es por ello, que el juez reclama al PSOE y al resto de administraciones pagadoras de los últimos años (Congreso, Parlamento de Navarra y Ayuntamiento de Milagro) que detallen con precisión todos los pagos para poder aclarar estos descuadres en la situación financiera del que hasta el pasado junio fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido.