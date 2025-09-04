Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos y Koldo García camino del Congreso de los Diputados Efe

El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El juez también exige al partido que detalle las donaciones que Santos hizo para que la UCO pueda acabar los informes patrimoniales de los dos exdirigentes socialistas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:27

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha pedido información económica al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de ... Navarra y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes económico-financieros pendientes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  7. 7 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  8. 8 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  9. 9 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  10. 10 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos