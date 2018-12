Sànchez y Turull inician huelga de hambre "indefinida" ante "bloqueo" del TC

Así lo han explicado en un comunicado que ha sido presentado en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña por Jordi Pina, abogado de ambos dirigentes, y el doctor Jaume Padrós, exdiputado y actual presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, quien ha encargado la constitución de una comisión médica de expertos para supervisar dicha acción de protesta.

"Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el TC nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción amparada en la no violencia, una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar encarcelados nos permite: la huelga de hambre", señalan Sànchez y Turull en dicho documento.

Según los dos dirigentes independentistas encarcelados, dicho "bloqueo" del Constitucional radica en que el Alto Tribunal admitió a trámite "el cien por cien" de sus escritos de amparo, hasta ocho, para posteriormente "no resolver ninguno" de ellos.

Hacen hincapié así en que, en base a datos oficiales del TC, los escritos de amparo admitidos no llegan al 1,5 % de los presentados, pero en su caso se han admitido el 100 % para "seguidamente olvidarlos en un cajón", como por ejemplo el primer recurso que presentaron en 22 de noviembre de 2017, "hace más de 365 días".

Una "demora injustificada" que contrasta, argumentan, con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina del Alto Tribunal, en relación a que "los recursos contra los escritos de prisión provisional deben gozar de una tramitación preferente y se han de resolver en un plazo máximo de 30 días".

Los presos acusan pues al Constitucional de "bloquear de facto" sus recursos y, ante ello, exigen que este tribunal sea "imparcial y diligente" y "no obstaculice" el ejercicio de sus derechos para acceder a instancias europeas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"No pedimos ningún trato de favor al Constitucional, pero tampoco aceptamos pasivamente ninguna discriminación ni dilación injustificada. La cuestión ni tan solo es que dictaminen a nuestro favor, sino que simplemente desbloqueen, inadmitiendo o desestimando, los recursos presentados", agregan.

Y es que los dirigentes encarcelados dicen ser conscientes que cuanto más se retrase su acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "más se retrasará la recuperación de nuestra libertad".

Dejan claro asimismo que su acción no se dirige "contra nadie", sino "a favor de remover conciencias y voluntades para impedir que se asuma como normal aquello que no lo es: el funcionamiento irregular del TC es de una gravedad sin matices en un Estado de derecho". "No renunciaremos nunca a un juicio justo", advierten.

En el texto, Sànchez y Turull recuerdan que "el acceso a los tribunales sin dilaciones ni trabas innecesarias es un derecho que toda persona tiene", por lo que "dificultar el ejercicio de este derecho con plenas garantías y en condiciones justas puede comportar perjuicios y daños irreparables a derechos fundamentales".

Y concluyen pidiendo la "atención y apoyo de todas las personas demócratas de Cataluña, España, Europa y el mundo", invitando a preservar la actitud cívica y pacífica y agradeciendo la solidaridad, pero también reclaman que esta huelga de hambre "no altere el espíritu ni las celebraciones" en Navidad y Fin de Año.