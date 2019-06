Sánchez pide altura de miras y subraya que no hay mayoría alternativa al PSOE

Pedro Sánchez ha aceptado este jueves el encargo del rey de ser el candidato a la investidura y de intentar sacarla adelante "cuanto antes" al "no haber mayoría alternativa al PSOE", si bien no ha desvelado en qué partidos buscará los apoyos.

Cuanto antes

No ha dado pistas de si su plan pasa por un ejecutivo monocolor o en coalición con Unidas Podemos y se ha limitado a decir que aspira a "gobernar desde los valores progresistas que encarna el PSOE" y con la voluntad de construir "grandes consensos, dialogando con todas las fuerzas dentro del marco constitucional".

Sin mayoría alternativa

"No hay mayoría alternativa a la que propone el PSOE: o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE", afirmó Sánchez, que añadió: "en consecuencia, es responsabilidad de todos" que la legislatura eche a andar, "singularmente", de los socialistas, de Unidas Podemos, "sin duda alguna", y de PP y de Ciudadanos.

Sin contactos con Podemos

Ha revelado que no ha tenido ningún contacto con Sánchez desde hace dos semanas, lo que ha achacado a su sospecha de que "la opción preferida por el PSOE" sería que Cs facilitara su investidura.

Pendientes de navarros y canarios

Los socialistas llegarían a 173 con los seis escaños del PNV, el de Compromís y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y se beneficiarían de la decisión de los tres diputados presos de Juntx per Catalunya (JxCat) de no renunciar al acta a pesar de la suspensión, lo que implica que no pueden votar.

Con ello, Sánchez no sería presidente a la primera al no alcanzar la mayoría absoluta (PSOE), pero se situaría al borde en la segunda votación, en la que adoptarían un papel decisivo los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En caso de que no votaran los tres diputados presos de JxCat, una abstención de los dos representantes de Navarra Suma -coalición de UPN, PP y Cs- haría presidente a Sánchez, siempre que el líder de ERC, Oriol Junqueras, también encarcelado y suspendido, mantenga el acta, pero no participe en la votación.

Si los dos diputados navarros rechazaran apoyar a Sánchez, habría un empate a 173, con lo que la investidura no prosperaría, todo ello si ERC y EH Bildu votaran en contra del líder del PSOE.