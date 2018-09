Sánchez mantiene a Montón pese a las irregularidades de su máster

"Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas", subrayó.

Cambio de notas

Según el eldiario.es, Montón no aprobó todo su máster en junio de 2011 y, al menos en una asignatura, aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. La ministra realizó el curso entre 2010 y 2011.

El digital sostiene que el 25 de noviembre de ese año "alguien entró en el sistema informático" de la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.

Unas informaciones para las que la ministra ha reconocido que no tiene respuesta y que, si se le hubiera advertido, lo habría subsanado "con toda tranquilidad".

Ha insistido en que sería "injusto" dimitir por "algo que no he hecho" porque no sería "una decisión correcta" al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.