Sánchez entona el "mea culpa" para enderezar el final de campaña

Porque la polémica que arrancó el lunes en el debate en el que se comprometió a traer a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido a Bélgica, para que sea juzgado, todavía colea cuatro días después, como le ha recordado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en un mitin en Bilbao donde ha pedido para su partido el voto de los nacionalistas vascos.

El secretario general de la formación morada ha recurrido a una irónica imitación de la voz del presidente en funciones para enfatizar cómo había metido "la gamba", y con voz engolada ha preguntado, "¿Pero quién controla la Fiscalía?", entre carcajadas de los asistentes al acto, recordando lo que Sánchez dijo ayer en RNE.

El presidente ha arrancado la jornada electoral con una entrevista televisiva en la que ha reconocido que ayer no fue "preciso", ha subrayado que "el nombramiento de la Fiscalía depende del Gobierno pero es autónoma" y ha aseverado que la labor del Ejecutivo es "ayudar" para que Puigdemont sea entregado cuanto antes.

Ha hablado también de Vox, un partido cuya creación ha atribuido a un "invento" del expresidente del Gobierno José María Aznar para desestabilizar a Mariano Rajoy y que a su juicio se está "comiendo ideológicamente" a la derecha. Y también de economía, para defender la solvencia de España frente a los malos datos económicos.

Porque el día en que la Comisión Europea ha revisado a la baja su previsión de crecimiento económico para España, él ha mostrado su confianza en el "dinamismo" del país pero sin caer, ha añadido, "en la autocomplacencia" ni tampoco en el "catastrofismo".

De muy distinta manera ha interpretado el líder del PP, Pablo Casado, la revisión del crecimiento del PIB, al acusar al presidente en funciones de negar la crisis cuando "hay una crisis como la copa de un pino", según ha recalcado en Cartagena (Murcia).

Y ha vinculado su actitud con la que según él pretende "ganar dopado" y "adulterar" las elecciones, con la misma que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero en una mala etapa para la economía española cuya repetición se evitará, ha enfatizado, votando al PP.

Casado ha aprovechado para traer a colación la polémica sobre la Fiscalía y denunciar que "el daño" que Sánchez ha hecho al Ministerio Público es "tremendo", para remarcar que ha rectificado, tarde y "con la boca pequeña", solo por la "respuesta indignada de los fiscales" que ha recibido.

Tras su entrevista matutina el presidente del Gobierno también se ha desplazado a Murcia, a la población de Los Alcázares, desde donde se ha comprometido a recuperar el Mar Menor de su deterioro ambiental si gana las elecciones generales del próximo domingo.

Entre tanto, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha revelado que encara estos comicios dispuesto a "arremangarse" para formar gobierno con el PP y desalojar a Sánchez de la Moncloa si dan los números para ello, pero también para "desbloquear España" si debe seguir en la oposición.

Así, y para evitar unas terceras elecciones, ha anunciado que apostará por un gran pacto a tres entre el PSOE, PP y CS a cambio de un decálogo de reformas para España, con lo que confirma que ha levantado el veto a Sánchez con el que acudió a las elecciones de abril.

"Si no tenemos mayoría, no podemos enfadarnos y no respirar; la diferencia entre Casado, Vox y yo es que yo estoy dispuesto a trabajar en el Gobierno y en la oposición", ha manifestado en un desayuno informativo en Madrid.

También ha dejado claro el líder de Más País, Íñigo Errejón, que no quiere repetir otra vez las elecciones, como a su juicio pretenden Sánchez e Iglesias, y ha presentado a su formación en un mitin en Sevilla como la única que garantiza que no ocurrirá.