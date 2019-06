Sánchez avisa a Podemos: «España necesita un Gobierno en julio»

"No necesita un gobierno en agosto, ni en septiembre ni en octubre, sino en julio, porque tenemos por delante la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, la aprobación de medidas de avance social, de transición ecológica, etc.". Así lo ha explicado Sánchez durante su comparecencia ante los medios con motivo de la cumbre del G20 en Osaka (Japón) para después insistir en que "España no se puede parar".

Por eso, el presidente en funciones ha llamado a la responsabilidad de todos los partidos que tienen que "ser conscientes de que no se puede bloquear España" y por tanto, ha recalcado que lo que se debe hacer es "facilitar la gobernabilidad de nuestro país". "Aquellos que bloquean al PSOE, no están bloqueando ni a mi persona ni al partido sino la voluntad mayoritaria expresada por parte del pueblo español", ha añadido.

En este sentido, Sánchez ha ofrecido a Unidas Podemos, "el socio preferente", un "gobierno de cooperación" y ha reiterado que "no hay alternativa" al resultado de la voluntad popular, que es la declaración del PSOE como la fuerza política más votada. "Tenemos que facilitar la gobernabilidad del país", ha manifestado.

Por eso, ha recordado que en los últimos doce meses se han aprobado medidas sociales "gracias a la cooperación" con la formación de Pablo Iglesias, como es "la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional, la recuperación de la universalidad de la sanidad pública o medidas importantes para la clase media trabajadora".

Es por ello, que Sánchez ha considerado que la propuesta del PSOE a Unidas Podemos es "razonable y sensata" puesto que "obedece a una cooperación mayor a la que se ha tenido en estos 12 meses". Por eso, el presidente en funciones ha asegurado que su partido "va a trabajar para que haya un gobierno en julio".