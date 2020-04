Sánchez alarga el confinamiento pero permitirá a los niños salir a la calle

¿Qué niños podrán salir?

«Hemos logrado contener el virus en nuestro país. La media de contagios ha bajado con respecto a las primeras semanas. Hoy gracias al esfuerzo de todos el índice de reproducción estamos por debajo del 1, cuando llegamos estar por encima de tres. ¿Dónde estamos entonces? Hemos conseguido lo más difícil gracias a la disciplina social, hemos dejado atrás los momentos más extremos en las últimas semanas. Pero estos logros son insuficientes, son frágiles. No podemos ponerlos en riesgo después de tanto sacrificio y seguimos las recomendaciones de la OMS:

«No me cabe ninguna duda de que vamos a seguir con la disciplina social. Pese a las medidas tomadas, no podemos pasar a la fase 2 de la desescalada. Por este motivo, transmitiré al Congreso y a los presidentes de las comunidades, la propuesta para extender el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Sin embargo no será igual que las anteriores, pero en las próximas semanas estaremos en distintos estados de alarma. Los progresos de las cinco semanas nos hacen tomar decisiones con la ayuda de los expertos y epidemiólogos. Es posible aliviar a uno de los supuestos del confinamiento, por eso anuncio tras consultar a los especialistas, que trasladaré a los presidentes y al Congreso, que los niños puedan salir a partir del 27 de abril».