Quevedo a Rufián: "No monte el pollo"

No se lo voy a tolerar

«Le he dicho antes que no hiciese esto, como no consiguió una primera página antes la está intentando conseguir ahora, no me juegue a ese juego porque no se lo voy a tolerar», le ha avisado Quevedo. «Esto funciona así», ha añadido antes de ordenarle que desconectar el micrófono porque no estaba en el uso de la palabra.

Quevedo le ha llamado varias veces a la cuestión y el debate ha subido más de tono cuando la expresidenta madrileña ha sacado a colación que cabecillas de los denominados Comités de Defensa de la República han sido detenidos acusados de un presunto delito de «terrorismo».

Rufián ha evidenciado su enfado por ese comentario y Quevedo le ha soltado: «¿Qué quiere, que le haga salir?». «¿Acaba de llamar terroristas a electos catalanes y la culpa la tengo yo?», ha replicado el diputado, a quien Quevedo ha recordado que el objeto de la comisión es investigar las cuentas del PP.