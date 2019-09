PSOE- Unidas Podemos, último intento en el descuento

Las negociaciones -cortas y a última hora- que culminaron en la fallida investidura de Sánchez en julio agrandaron la desconfianza mutua, y desde entonces no se ha reducido. Al contrario: el PSOE se ha esforzado en poner de relieve las diferencias -cuando no incompatibilidades- entre ambos, mientras Unidas Podemos no ha ahorrado muestras de desconfianza hacia los socialistas.

La estrategia de unos y otros parece enfocada más a ganar ventaja sobre el adversario ante una inminente competición electoral que a conseguir un acuerdo para poner en marcha un gobierno que aplique un programa pactado.