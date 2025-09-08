Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Efe

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:26

Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  2. 2 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  3. 3 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  4. 4 Sin definición no hay estilo que valga
  5. 5 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  6. 6

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  7. 7 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre
  10. 10 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»