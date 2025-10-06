Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. EFE

Vox reta al PP en Castilla y León, Extremadura y Aragón a negociar los presupuestos o a convocar elecciones: «Nos encantan»

El partido de Abascal exige a los gobiernos autonómicos populares que salgan del Pacto Verde, endurezcan su posición con los inmigrantes y quiten ayudas a sindicatos y ONG

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:48

Vox apremia a los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Extremadura y Castilla y León a sentarse con ellos para negociar «sin chantajes» los presupuestos ... de 2026 y si no, les reta a convocar elecciones. «Nos encantan las elecciones», ha asegurado este lunes el portavoz de la dirección nacional del partido, José Antonio Fúster.

