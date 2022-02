ERC teme que Sánchez aproveche la crisis del PP para aparcar la carpeta catalana Esquerra advierte de que si el PSOE gira a la derecha, no tendrá apoyos en el Congreso

Nuevo toque de atención de ERC a Pedro Sánchez, en plena negociación sobre la próxima convocatoria de la mesa de diálogo sobre Cataluña, cuya fecha podría conocerse en «pronto», según ha avanzado este lunes el Govern. Esquerra ha mostrado esta mañana su temor a que el presidente del Gobierno pudiera tener la «tentación» de dar un giro hacia la derecha, aprovechando la crisis del PP, para ocupar una parte de su espacio político. Según ERC, la crisis del PP, que ha calificado como un «culebrón» y una «lucha cainita», podría tener consecuencias para Cataluña, en el caso de que Sánchez y el PSOE tomaran la determinación de «derechizarse» y dar la espalda a su compromiso de intentar resolver el conflicto catalán. «O hacen lo que son o estarán fomentando que la extrema derecha cada vez sea mayor», ha asegurado la secretaria general adjunta de la formación independentista, Marta Vilalta.

Nadie en el socialismo ha asegurado que sus intenciones sean dar un giro conservador aprovechando la batalla interna en el PP, pero ERC ha advertido al presidente del Gobierno de que no cuenta con mayorías alternativas a la de la investidura, integrada por las fuerzas soberanistas y las de izquierdas. «Cualquier mayoría en el Congreso pasa por la implicación de Esquerra», ha avisado la secretaria general adjunta de ERC tras la reunión semanal de la ejecutiva republicana. «Si hace un giro a la derecha, no nos encontrará», ha insistido. ERC avisa ante futuras votaciones en el Congreso, como la reforma fiscal, la ley mordaza o la nueva ley de memoria histórica, semanas después de su voto en contra a la reforma laboral, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP.

ERC presiona con la mesa de diálogo. Hay que ponerle fecha, ya, según Vilalta, pero reiterando que no basta con una reunión, sino que en ésta tienen que producirse «avances». Los republicanos abogan por que el Govern pueda abordar la autodeterminación y la amnistía en el encuentro con el Gobierno y que cada uno pueda defender sus propuestas para ver si hay puntos de acuerdo para resolver el conflicto. En Comú Podem ha puesto este lunes un nuevo modelo de financiación como materia a discutir entre el Ejecutivo y la Generalitat, pero ERC lo ha descartado. Esquerra no se cierra a negociar la financiación de Cataluña, aunque a su juicio no debe ser en la mesa de diálogo sino en otros foros como las comisiones bilaterales.

De momento, ERC da por hecho que Pere Aragonès no acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos convocada este viernes en La Palma para este viernes. Esta reunión no es útil, ha afirmado Vilalta. «Para hacernos fotos o pasar el tiempo no vamos», han rematado en ERC.