'Supermartes' en el Congreso: de la moción de Tamames a la 'comisión Mediador'

El Congreso vivirá este martes un día clave para dar salida a los asuntos que han marcado la actualidad política en los últimos días. Antes de que se celebre el pleno en el que se tomará en consideración la reforma de la ley del 'solo sí es sí', la Mesa de la Cámara baja calificará la moción de censura que Vox registró el 20 de febrero y que tiene a Ramón Tamames como candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. También hará lo propio con la comisión de investigación que el PP propuso la semana pasada para aclarar las ramificaciones parlamentarias del llamado 'caso Mediador' o la proposición de ley de Unidas Podemos para que las empresas que deslocalicen su producción o su sede, como Ferrovial, tengan que devolver las ayudas públicas con intereses.

En el caso de la moción de censura no se esperan sorpresas. Formaciones como Podemos ya han adelantado que no se opondrán «al no ser inconstitucional» la propuesta de los de Santiago Abascal. Solo quedará, por tanto, despejar la duda de la fecha elegida para celebrarla.

Una vez calificada, la Mesa enviará la moción de censura al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que se den por enterados y lo estudien. Entonces se abrirá un plazo de dos días para presentar mociones con candidatos alternativos.

Su celebración no podrá tener lugar hasta cinco días después de la presentación de este escrito, pero la fecha dependerá de la Presidencia del Congreso. Es previsible que la Cámara tenga en cuenta la agenda del Gobierno y que sondee a los principales grupos. El debate podría celebrarse la semana que viene si Meritxell Batet no decide postergara.

La comisión de investigación propuesta por el PPtiene más complicado contar con la luz verde de la Mesa. Sin el apoyo del PSOE, Unidas Podemos ya confirmó que no daría el visto bueno a una iniciativa que proviniera de los populares. Al mismo tiempo, animaron a los socialistas a presentar la suya propia.

Batet también deberá responder a la petición de EHBildu de retirar los tres cuadros de Manuel Fraga que se exhiben en el Congreso.