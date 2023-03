Podemos lanza una «última llamada» al PSOE a pocas horas de la votación del 'sí es sí'

Podemos ha lanzado este lunes una «última llamada» al PSOE para tratar de evitar 'in extremis' la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', que se votará este martes en el Congreso. Los morados han calificado la postura de su socio de «vergonzosa» y «lamentable» porque, entienden, la propuesta de los socialistas, que cuenta con el apoyo de PNV y PP, «supone una vuelta al Código Penal de La Manada».

La coportavoz de los morados, Alejandra Jacinto, ha ido un paso más allá en la escalada verbal hacia su socio de coalición y ha calificado de «traición al movimiento feminista» si este martes la reforma socialista continúa su trámite parlamentario.

Preguntada por si esto supondría una salida de Podemos del Gobierno, Jacinto, que también es la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, ha descartado este extremo. «La mala noticia para los que quieren ver caer al Gobierno de coalición es que se va a mantener, nos queda una agenda legislativa muy importante por desarrollar», ha zanjado.

Pese a los intentos de la formación que dirige Ione Belarra, los socialistas mantienen su intención de llevar «hasta el final» su propuesta sobre el 'sí es sí. Desde que las negociaciones entre los ministerios de Justicia e Igualdad saltaron por los aires a principios de febrero, después de que el PSOE registrara en solitario su proposición, desde Ferraz insistiten en que su reforma no toca el consentimiento. Con su texto, los socialistas busca introducir la violencia y la intimación como un subtipo agravado y recuperan algunas penas previas a la ley, más elevadas.

La tercera postura en liza es la de los aliados del bloque de investidura, especialmente Esquerra y EH Bildu. Ambos partidos han mantenido contactos por separado con PSOE y Unidas Podemos. Pero no han variado su criterio, que pasa por que el Gobierno pacte la reforma «quirúrgica» de la ley porque no van a aceptar que esta no salga con el aval de Igualdad. La portavoz de los republcianos es clara en ese sentido: «Una q ley q se tramita con el apoyo del pp es una mala ley».