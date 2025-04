Sumar exige al Gobierno rescindir el contrato de compra de armas a Israel y la comparecencia de Marlaska

Un día después de que Sumar objetara en el Consejo de Ministros contra el plan de aumento del gasto militar al 2% del PIB ... anunciado por Pedro Sánchez, Interior ha imcuplido la promesa formal del Gobierno el pasado octubre de no comprar armamento a Israel con la adquisición de 15.300.000 balas del calibre 9mm Parabelum para los arsenales de la Guardia Civil. Lo hacen después de que los de Yolanda Díaz exigieran al PSOE en un documento al que tuvo acceso este periódico que no se comerciara con ningún tipo de arma o munición al Gobierno israelí, al que acusan abiertamente de «genocida».

Este martes, Movimiento Sumar ha enviado un comunicado en el que exige al Gobierno rescindir este contrato con Israel y la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar explicaciones sobre una promesa que consideran rota por el ala socialista de la coalición. «El Gobierno español debe estar con Palestina», señala la nota.

La adquisición de estas balas abre aún más la brecha abierta por esta cuestión entre ambos partidos, justo en un día en el que la propia vicepresidenta segunda descartaba la ruptura del Ejecutivo por el gasto militar. «El Gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas, por tanto, absoluta normalidad», ha asegurado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, en la que no obstante ha señalado que «es verdad» que PSOE y Sumar tienen «posiciones diferentes» en materia de defensa.

Todo pese a que Izquierda Unida, que también forma parte del Gobierno, cargara duramente contra el ala socialista del Consejo de Ministros por el anuncio de Sánchez de este martes. En un comunicado enviado ayer a los medios, la formación que dirige Antonio Maíllo mostraba su su «absoluta oposición» al Plan de Desarrollo Industrial y Tecnológico de Defensa «por el fondo y por las formas», y exige al PSOE que «los temas importantes no acordados en los pactos programáticos de gobierno se debatan previamente, no se impulsen unilateralmente y se cuelen a última hora en el Consejo de Ministros».

En el mismo tono duro, Irene Montero, la número dos de Podemos, formación que ya no se considera socio del Ejecutivo, tachaba la compra de material bélico a Israel de «insoportable». «En lugar de practicar un embargo total de armas, el Gobierno de guerra de Sánchez colabora con los genocidas. Es insoportable. No en nuestro nombre y no con nuestro silencio», ha escrito en sus redes sociales.