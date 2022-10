Sánchez se sube a lomos del gasto social para galopar la crisis y agotar la legislatura

El tira y afloja se mantuvo casi hasta el último minuto, como es ya liturgia en el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos. Pero tal y como estaba previsto, el acuerdo para los Presupuestos de 2023 llegó de madrugada, a tiempo para el Consejo de Ministros de este martes, y se oficializó con la foto previa de rigor entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Palacio de la Moncloa. Ambos con aire satisfecho. En sus manos tienen ya el instrumento con el que intentarán navegar no solo económica, sino también políticamente, la crisis inflacionista que sacude el país. Un manguerazo de gasto social de 266.189 millones -seis de cada diez euros del Presupuesto- sin incluir los fondos europeos. «La mayor cifra -defendió hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- nunca registrada para esta partida».

Al proyecto le queda aún una tramitación parlamentaria de tres meses, pero pese a las previsibles tensiones en torno a asuntos pendientes como la Ley de Vivienda, en este momento nadie contempla la posibilidad de que no sea apoyado por los aliados habituales de Sánchez, que ya respaldaron las Cuentas de 2021 y 2022. Al menos no lo hacen los socialistas. El acuerdo con Unidas Podemos abre a sus ojos un escenario de estabilidad que apuntala la intención de Sánchez de agotar el mandato y no celebrar elecciones generales hasta diciembre del año próximo, casi siete meses después de las autonómicas y municipales de mayo.

«Son los terceros Presupuestos de este Gobierno y quiero subrayarlo, porque frente a los agoreros, frente a los de cuanto peor mejor, que decían que no seríamos capaces de aprobar ni unas solas cuentas y que desean sembrar el miedo y la intranquilidad, estos son unos Presupuestos que dan tranquilidad a España y que nos permiten seguir hoja de ruta de protección frente a la adversidad», se felicitó con crítica implícita al PP la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros junto a Montero y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Sánchez se dispone ahora a aprovechar el impulso que pueda proporcionarle este logro en su confrontación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. De hecho, ya ha solicitado su comparecencia tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene escaño el líder de la oposición, para informar sobre el contenido del Consejo Europeo que tendrá lugar este viernes, 7 de octubre, y para defender las medidas económicas y sociales acordadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Previsiblemente, los debates se celebrarán los días 13 y 18 de este mes.

El propósito del presidente es claro: confrontar con los populares como ya hizo ayer mismo Montero y como vienen haciendo ambos en las últimas semanas a cuenta de la política fiscal ya contemplada en las próximas Cuentas; impuesto a las grandes fortunas incluido. La ministra de Hacienda alegó que sus Presupuestos son la prueba de que la «justicia social» que propugna el Ejecutivo es, además, la mejor manera de garantizar la «eficiencia económica». Y, como ejemplo, argumentó que a pesar de que subirá las pensiones conforme a un IPC disparado por la inflación, por primera vez en trece años el Gobierno podrá realizar una aportación al fondo de reserva de la Seguridad Social (2.957 millones de euros resultantes del mecanismo de equidad). Pero también sacó pecho por el aumento del gasto sanitario en un 6,7%, comparándolo con los del último Gobierno en manos del PP, o del 152% en Dependencia.

El socio minoritario de la coalición también ha logrado colgarse medallas que considera importantes, entre las que luce el impuesto a los ricos que el PSOE rechazaba hace tan solo cuatro meses. La vicepresidenta Díaz se felicitó en su cuenta de Twitter de haber recuperado el 60% de la base reguladora a partir del séptimo mes en la prestación en materia de desempleo o el aumento en un 15% del IPREM (el indicador público de renta para conceder una serie de ayudas). Y junto a ello puso en valor el compromiso de tramitar «urgentemente» la Ley de Familias que defiende el Ministerio de Derechos Sociales que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Gasto en Defensa

El presidente no tiene, en todo caso, garantía alguna de que el ruido interno, que tanto desgasta la acción del Gobierno y que tantas veces ha pedido amortiguar, vaya a disminuir en los meses que quedan por delante. Los morados se han resignado a dejar fuera de la negociación la 'ley mordaza' y la Ley de Vivienda, que permanecen atascadas desde hace meses en el Congreso. Y también han acabado claudicando con un gasto en Defensa que crece un 8,4% si no se tiene en cuenta el gasto financiero (excluido del techo de gasto), pero que asciende hasta un 25'8% si se contemplan las partidas incorporadas en el plan de modernización (contratos con compañías como Navantia, Indra o Airbus de carácter plurianual).

El portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, dejó claro que no da por perdidas las batallas sobre las dos leyes -llegó a constatar poco antes del Consejo de Ministros «lo que les cuesta» a los socialistas «tener mano dura frente a los especuladores del mercado inmobiliario» y adujo que, en cuanto al gasto militar, su formación estará «vigilante».

No serán los únicos. Esquerra, un aliado fundamental sumergido ahora en el cisma abierto con Junts en el Govern catalán, también advirtió de que es «empezar mal» que la Ley de Vivienda no esté vinculada directa o indirectamente a los Presupuestos y aseguró que no aceptará presiones para respaldar las Cuentas. Montero, sin embargo, quitó hierro a la advertencia y tiró de retranca: «Si esa es la posición de ERC, empieza la negociación». El PNV, que rumia descontento por los incumplimientos en materia estatutaria y por el plan fiscal del Gobierno, exige a Sánchez «máxima disposición» para alcanzar el pacto que permita refrendar las Cuentas. EH Bildu, por su parte, valoró el aliento social del pacto presupuestario, pero avisó de que la pelota está en el tejado del Ejecutivo y que será «muy exigente» en sus demandas.