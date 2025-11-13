Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en Radio 3. R. C.

Sánchez se quita las gafas... y se pone la 'chupa' rockera

El presidente del Gobierno sorprende con una «visita privada» a Radio 3 y una intervención en el programa 'Generación ya'

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

Pedro Sánchez sorprendió el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado con unas gafas 'vintage'. ... Nunca se le había visto con anteojos y la llamativa montura se llevó buena parte de los titulares de una jornada que el Gobierno y la oposición habían preparado con esmero. Este jueves, el presidente del Gobierno volvió a ofrecer una imagen distinta a la habitual en una visita calificada de «privada» a Radio 3, a la que acudió con una 'chupa' vaquera negra y camiseta del mismo color.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  4. 4 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  5. 5 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  6. 6 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  7. 7 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  8. 8 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  9. 9 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  10. 10 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez se quita las gafas... y se pone la 'chupa' rockera

Sánchez se quita las gafas... y se pone la &#039;chupa&#039; rockera