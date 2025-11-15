Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
Pedro Sánchez abandona el hemiciclo del Congreso. EP

Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts

Llegado al segundo aniversario de su investidura, el jefe del Ejecutivo se afana en despejar los tambores de adelanto electoral

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

El objetivo de Pedro Sánchez en pleno estallido del 'caso Cerdán', probablemente la crisis que más ha hecho tambalear hasta ahora los cimientos de una ... legislatura inestable que ya ha alcanzado los dos años de duración, era sobrevivir al verano. Y lo logró. Ahora, a punto de cumplir el segundo aniversario de su investidura (este 16 de noviembre) y después un inicio del curso en el que, contra todo pronóstico, supo hacerse con la iniciativa política, su empeño declarado por agotar el mandato se enfrenta a otra dificultad, la ruptura de Junts. Pero en Moncloa, instalada en el lema 'cholista' del «partido a partido», asumen que llegar, como poco, a febrero, no será complicado. Y luego ya se verá.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra
  10. 10 El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts

Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts