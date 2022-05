Sánchez agradece a Bildu su apoyo y ofrece reunir la mesa de diálogo El presidente del Gobierno presume frente al PP de haber pacificado la situación en Cataluña y de no utilizar las instituciones «con fines partidistas y espurios para perseguir a adversarios políticos con financiación ilegal»

Pedro Sánchez ha agradecido hoy a EH-Bildu que, en plena tormenta por el 'caso Pegasus' evitara utilizar la votación del plan anticrisis para propinar un tirón de orejas al Gobierno, como hizo Esquerra Republicana de Cataluña. El jefe del Ejecutivo ha añadido, en todo caso, que su intención es ahora restituir la «confianza» con la Generalitat y ha subrayado que está dispuesto tanto a reunirse con Pere Aragonès, cuyo teléfono fue pinchado en 2019 por el CNI, como a reunir la mesa de diálogo tan pronto como el Gobierno catalán lo considere.

La sesión de control de este miércoles en el Congreso todavía ha tenido el espionaje destapado hace ya un mes por el 'New Yorker' como uno de los principales asuntos de fondo. Sin embargo, el tono de los socios habituales del Gobierno dista mucho del que pudo percibirse en las sesiones previas a la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. Destitución que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tratado de desvincular, una vez más, de las presiones de los independentistas.

El asunto, con distintas vertientes, ha sido el hilo conductor de todas las preguntas dirigidas al presidente: la de la popular Cuca Gamarra, la del peneuvista Aitor Esteban, y la de la secesionista vasca Mertxe Aizpurua. La primera ha echado en cara a Sánchez que negociara su investidura con una fuerza política a la que sabía que el CNI estaba investigando por vínculos con actos violentos; el segundo, le ha pedido que se cerciore de que la Guardia Civil no tiene 'Pegasus', y la última, le ha garantizado su disposición a trabajar para que el bloque de la investidura no se resquebraje y le ha pedido que actúe en consecuencia.

El jefe del Ejecutivo ha defendido frente al PP su relación con los independentistas catalanes y ha presumido de haber contribuido a pacificar la situación utilizando como ariete una encuesta publicada por el diario 'La Vanguardia' este fin de semana, según la cual el 70% de los catalanes no considera ahora que la independencia sea un objetivo «prioritario». «Cuando ustedes gobernaban se mandaban 'piolines' y con nosotros la selección española puede jugar en Barcelona sin problema. Se llama concordia frente a la discordia que ustedes siempre siembran contra Cataluña ya sea en el Gobierno -ha recriminado Sánchez a Gamarra- o en la oposición».

«Cloacas» del Estado

Poco después, a la pregunta de Aizpurua sobre qué está dispuesto a hacer ahora para recomponer la «mayoría progresista» tras la crisis provocada por el espionaje, el presidente del Gobierno se ha limitado a reiterar que su intención es «continuar con el diálogo». Y a Esteban le ha asegurado que a diferencia de lo que ocurrió con el PP en estos momentos no se utilizan las instituciones «con fines partidistas y espurios para perseguir a adversarios políticos con financiación ilegal». «Eso - ha afirmado- no ocurre con este Gobierno».

La mayor parte de los socios habituales del Ejecutivo registraron el pasado jueves una nueva petición para constituir una comisión de investigación sobre el caso, pero esta vez (a diferencia de lo que ocurría en la rechazada hace dos semanas por el PSOE) las pesquisas no estarían centradas en el Gobierno de Sánchez sino en las «cloacas» del Estado. El PSOE no ha descartado aún apoyarla, pero el presidente no ha dicho nada al respecto durante el pleno. aunque sí ha aprovechado la tesitura para recordar que el PP fue «condenado por corrupción».

«Ustedes se vanaglorian de ser el PP de hoy, pero se parecen más al de antes de ayer, porque al de ayer lo fulminaron por denunciar un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha espetado después de que Gamarra dijera que que su Gobierno había nacido de un «pacto diabólico». «El PP de antes de ayer estaba más preocupado por parar la 'libretita' de Bárcenas sea como sea, a martillazos, contratando a Villarejo y haciendo una policía mal llamada política. Las verdades -ha insistido- duelen».

Tampoco se ha pronunciado Sánchez sobre la petición de Unidas Podemos, ERC o Junts de que se desclasifiquen las autorizaciones judiciales que avalaron la intervención de varios teléfonos móviles de independentistas en 2019, incluido el de Aragonès.