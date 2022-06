Rufián llama «tarado» a Puigdemont

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llevó este miércoles al insulto personal la pugna entre Esquerra y Junts y puso en una situación muy delicada al Govern de coalición entre ambas fuerzas. En concreto, Rufián cargó con dureza contra Carles Puigdemont, con quien mantiene una fuerte enemistad desde octubre de 2017, y le calificó de «tarado» al expresidente de la Generalitat.

En una entrevista en TV3, el diputado republicano se despachó contra el exjefe del Ejecutivo catalán, huido en Bruselas. «El tarado es quien proclamó la independencia», afirmó. Rufián insistió en que en octubre de 2017 no presionó a Puigdemont para que declarara la independencia cuando escribió un tuit haciendo mención a las 155 monedas de plata. «Decir que por un tuit mío se proclamó la independencia es de tarado. Tarado fue quien proclamó la independencia no quien publicó un tuit», dijo. El presentador del programa le preguntó si quería matizar algo y Rufián se negó. «No, no, ya está», remató.

La pugna entre Puigdemont y Rufián se remonta a hace cinco años, mínimo, pero la semana pasada subió de temperatura en el Congreso. El portavoz republicano espetó al portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, que vaya tanto a Waterloo, lo que sentó muy mal en Junts.

En las filas nacionalistas cargaron contra el líder de ERC en Madrid y Puigdemont arremetió con todo contra él en el congreso del partido celebrado en Francia, el sábado pasado. Lo «normal y decente», dijo, es visitar a los políticos que están en el «exilio». «Lo que no es normal es tener que ir a visitar a alguien a Waterloo, pero si hay exilio lo que es normal y decente es irlo a visitar para que no se sienta solo, para que se sienta bien acompañado. ¿Lo entendéis o no?», afirmó el expresidente.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el jefe de filas de ERC en el Parlament, Josep María Jové, desautorizó a Rufián durante la sesión de control al Govern en la Cámara catalana. «Discrepo y no comparto« esas palabras que tendrán una «explicación o una corrección», dijo Aragonès. Las aguas bajan muy revueltas entre ERC y Junts. Los postconvergentes presionan al Govern para que rompa con Pedro Sánchez y amenazan con llevar a consulta de su militancia la permanencia en el Gobierno catalán.