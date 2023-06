Robles amenaza con vetar el plan industrial de la OTAN si no incluye a la industria española Considera que la ausencia de España en la primera toma de contacto de este jueves es un mal punto de partida y pide a la Alianza que reconsidere esta decisión

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha expresado este jueves su enfado porque la OTAN no haya incluido a la industria española en la reunión con representantes del sector organizada en Bruselas. Robles no ha acudido al encuentro, que tenía como objetivo tratar el incremento de la producción armamentística de los países aliados, a modo de protesta, ya que de las 25 firmas presentes, ninguna era española. La ministra también ha elevado el tono y ha asegurado que España «vetará» el plan de acción para impulsar la producción en Defensa, si éste no tiene en cuenta a la industria española.

«España ha demostrado ser un aliado serio, fiable y comprometido y es evidente que tiene que estar en una reunión como esta», ha trasladado en declaraciones a los medios a su entrada a la reunión ministerial de la OTAN, en Bruselas. La ministra ha trasladado su malestar al secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, a quien le ha pedido que «reconsidere» esta decisión, al tiempo que ha manifestado su intención de bloquear la adopción del plan industrial en la próxima cumbre de julio, en Lituania, si no lo hace. La Alianza Atlántica ha organizado este jueves un encuentro con 25 representantes de la industria armamentística europea y estadounidense. Otros países también han mostrado su descontento, ya que esta selección inicial deja fuera a 13 de los 31 países aliados. Se trata de una primera toma de contacto, en la que no se tomará ninguna decisión política, pero para Robles, la ausencia de España supone un mal punto de partida. «Entendemos que es un plan que tiene que seguir elaborándose y no puede darse por aprobado hasta que sea más preciso», ha asegurado la ministra, en un intento de rebajar la tensión. Con todo, ha sido tajante sobre su postura: «Cualquier cosa que se realice en la OTAN sobre industria de Defensa tiene que contar con España».