Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Real Madrid - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Liga ACB, en directo
Manifestación en Barcelona a favor de la liberación de la Flotilla. EFE

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Aún queda pendiente la liberación de otros 28 ciudadanos nacionales

A. Azpiroz

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:26

Comenta

21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza cuando fue asaltada por la Armada Israelí regresarán ... a España en las próximas horas. La liberación, que conlleva la expulsión inmediata de territorio hebrero, llega a través de las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de Tel Aviv.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  3. 3 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  4. 4 Tres heridos por un accidente de moto
  5. 5 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  6. 6 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  7. 7 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este lunes en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  10. 10 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad