El PSOE recibe el rechazo a sus enmiendas sobre los menores trans

La incógnita con la que la ley trans llegaba a la Comisión de Igualdad era si el Partido Socialista iba a contar con el apoyo del Partido Popular para sacar adelante sus enmiendas sobre la autodeterminación de género de los menores. Y la respuesta es negativa.

El grupo parlamentario socialista ya ha aclarado que la negociación de esas propuestas de cambio de la letra de la ley han tenido lugar únicamente con Unidas Podemos y que no negocian con el Partido Popular. Y, por su parte, la diputada popular María Jesús Moro, durante su vehemente intervención, afirmó, que si bien a su grupo le preocupa la autodeterminación de género, y muy en concreto, la de los menores, las enmiendas presentadas por algunos grupos (en referencia al socialista o también al de Ciudadanos), no ofrecen las soluciones requeridas, por lo que la base de la negociación que ofrecen los populares son sus propias enmiendas sobre la cuestión, si bien se quejó de que no ha visto interés en otros partidos por negociar transaccionales. En todo caso, Moro dejó claro que el PP se opone a la ley y pidió la paralización de su tramitación.

La diputada socialista Raquel Pedraja, sin embargo, no cejó en su empeño de defender sus enmiendas para dar más seguridad jurídica a los menores, a la reversión de los procesos y «para que no desaparezca la violencia machista». Pero no encontró sintonía en el resto de grupos; apenas, parcialmente, en Ciudadanos, que pidió que, de la celebración de la Comisión hasta que tenga lugar el Pleno, habría de realizarse un «trabajo en transaccionales que no se ha visto hasta el momento». En todo caso, el grupo naranja no descarta votar en contra de la ley en caso de que no se mejore su seguridad jurídica. La diputada de Ciudadanos Sara Giménez emitió alguna crítica a la tramitación de la ley similar a las vertidas por el Partido Popular: ha sido «aprisa y corriendo y sin comparecencias especializadas». «Igualdad ha fallado en su trabajo. No ha sido capaz de generar una legislación completa y garantista», afirmó Giménez.

Pero el resto de grupos presentes en la Comisión de Igualdad cerró filas con la norma y con que no se produzcan retrocesos en los derechos que reconoce. Para empezar, la representante de Unidas Podemos, Sofía Fernández, en relación con las enmiendas socialistas sobre la autodeterminación de género de los menores recordó que en 2019 la Cámara firmó un dictamen en ponencia que recogía una edad más ambiciosa -la norma que salió del Consejo de Ministros establece el cambio registral de género con aval judicial entre los 12 y los 14 años, con consentimiento de padres entre los 14 y los 16 y libre a partir de los 16; los socialistas quieren que todos los menores hasta los 16 años requieran visado de un juez-.

El grupo de EH Bildu realizó un llamamiento explícito al PSOE para que retire sus enmiendas porque, de salir éstas adelante, avanzaron que se abstendrán en la votación de la norma. En la misma línea, desde Junts advirtieron de que si prosperan les será difícil votar a favor. Mientras tanto, por parte del PNV se avisó de que no se puede ir para atrás en los derechos de los menores trans. Y ERC defendió que solicitar la autorización judicial en la autodeterminación de género de los menores es una barrera que va contra el interés superior de estas personas y su capacidad de decisión.

La incógnita ahora es si el PSOE respaldará la norma sin sus enmiendas. Los socialistas mantenían la semana pasada que continuarán respaldando la ley. La siguiente cita tendrá lugar la próxima semana, cuando el texto que este lunes sale de la Comisión llegue al Pleno.