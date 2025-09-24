Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elma Saiz, este miércoles en el Congreso. Efe

PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

La ministra Elma Saiz defiende en la Cámara baja el respeto a los derechos humanos y la crucial aportación a la economía de los trabajadores extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:32

La comparecencia de Elma Saiz en el Congreso para explicar a petición propia la política de inmigración del Gobierno desembocó en un nuevo rifirrare ... entre la izquierda, PP y Vox a cuenta del que, según el CIS, es el segundo problema para los españoles, tan solo por detrás del acceso a la vivienda.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  5. 5 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  6. 6 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  7. 7 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  8. 8 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  9. 9 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  10. 10 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso