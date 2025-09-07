Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
Inmigrantes rescatados en aguas de Fuerteventura. EFE

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:11

El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno ... de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC
  5. 5 La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad
  6. 6 Los bomberos denunciarán en los tribunales sus condiciones laborales
  7. 7 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9

    Día para el sexo oral
  10. 10 Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso