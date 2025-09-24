Junts, Podemos y ERC se enganchan tras el no a la ley de inmigración

La mayoría de la investidura ha implosionado y se ha convertido en una especie de guerra de guerrillas de todos contra todos, el día después ... de que el Congreso tumbara la propuesta legal pactada entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts ha cargado contra Podemos, Esquerra y contra el PSC, mientras ERC ha arremetido contra los postconvergentes y Podemos y los morados han insistido en poner el foco en el partido de Puigdemont y su deriva «racista» para competir contra Aliança Catalana.

El choque más sonado, como ayer en el Congreso, lo han protagonizado este miércoles la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Catalunya Ràdio. Rufián ha calificado el discurso de los junteros para defender el traspaso de las competencias de inmigración de «miserable» y «racista», en tanto que Nogueras ha puesto en cuestión que Rufián sea independentista, le ha recomendado que pise más la calle, que escuche a la gente y deje de «hacer seguidismo de la izquierda española más populista». «Es poco patriota odiar a una parte del país. Lo que hizo Junts en su discurso es odiar a los migrantes en Cataluña», ha asegurado Rufián. Para completar el cruce de dardos entre los socios de Sánchez, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en TV3, se ha quedado a gusto contra Junts, pero también contra ERC. «A Nadie sorprende que Junts diga que los migrantes vienen a Cataluña a acabar con la identidad catalana, pero ver a ERC bajando la orejas tras decir que esta ley era racista y tragándose toda esta mierda de Junts y del pujolismo...», ha afirmado en la cadena pública catalana.

La mayoría de la investidura de Sánchez fue posible tras un acuerdo entre diferentes sensibilidades, sobre todo entre Podemos y lo que ahora es Junts, dos partidos en las antípodas ideológicas. Llevan semanas llamándose de todo. Se han perdido el respeto: la delegación de las competencias en inmigración ha sido la gota que ha colmado el vaso. Junts pactó con el PSOE la delegación de las competencias, pero también ha cargado contra los socialistas. Nogueras ha acusado a Illa de ponerse de perfil ante el «desbordamiento demográfico» y el colapso de los servicios públicos, que ha imputado a la llegada de migrantes.

Los de Puigdemont han insistido en que no se levantan aún de la mesa y que siguen dispuestos a negociar, pero al mismo tiempo han advertido al Gobierno de que se ha perdido una «oportunidad» de reconducir la situación. Junts lleva tiempo avisando a los socialistas de que los acuerdos de investidura no se están cumpliendo. Pone el acento en el reconocimiento del catalán en la UE, la amnistía de Puigdemont y el traspaso de inmigración, que Nogueras ha asegurado en RTVE que estaría dispuesta a cambiar el preámbulo, que algunos ven tonos racistas, y volver a presentarlo más adelante. Pero el tiempo ya apremia. El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó ayer lunes que la formación nacionalista ya habrá tomado una decisión sobre el futuro de la legislatura española para Navidades. Vino a decir que si Puigdemont no ha regresado para fin de año, Junts romperá con el Gobierno.