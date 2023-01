El PSOE condena los «episodios de violencia verbal» contra Ayuso en la Complutense

Aún colean las reacciones a las concentraciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (UCM), donde ayer recibió el título de alumna ilustre entre protestas e insultos. El PSOE ha querido este miércoles desmarcarse de Unidas Podemos, su socio de gobierno, y condenar «los episodios de violencia verbal y física» sufridos por la mandataria del PP. Así lo ha expresado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha apostillado que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, soporta abucheos en numerosos actos a los que acude.

En un desayuno informativo de Europa Press, Bolaños se ha distanciado de las palabras de su compañero en el Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Joan Subirats, que consideró normal que se organizaran protestas contra Ayuso a las puertas de la Universidad. Bolaños ha criticado la situación que se produjo ayer en la UCM: «No me gusta que haya episodios de violencia verbal, de insultos, de griterío. No me van a encontrar ahí. Diferencias ideológicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en mi caso, bastantes. Pero no soy partidario de los esraches ni de faltar el respeto a nadie».

Aclarado esto, Bolaños ha recordado que también Sánchez «es abucheado en algunos actos y tampoco me gusta», además de invitar «a debatir con respeto». En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que durante una entrevista a Radio Nacional de España ha criticado el acoso sufrido ayer por Ayuso. Ambos dirigentes socialistas se alejan así de las opiniones de Unidas Podemos y Más País, que ayer consideraron que las protestas contra la presidenta madrileñera eran consecuencia de su gestión «en contra de lo público».