EL PSOE acusa al PP de comprar a los diputados de UPN

No lo plantea como una posibilidad o una especulación verosímil. El PSOE sostiene sin ambages que Pablo Casado y el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, intentaron de impedir la convalidación de la reforma laboral este jueves en el Congreso del mismo modo que hace poco menos de un año frustraron la moción de censura en Murcia, «comprando voluntades». La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, asegura que eso es lo que se hizo con los dos diputados de UPN, que, pese a asegurar durante todo el día que serían disciplinados con la decisión tomada por la dirección de su partido, acabaron votando en contra del real decreto ley.

Como prueba de cargo la dirección socialista alega que «durante todo el día» se pudo ver a Sergio Sayas y Carlos García Adanero junto a diputados del PP y de Vox y que, de hecho, eso ya despertó sus sospechas. «Por eso nuestros compañeros les dijeron a ambos si iban a mantener sus votos», adujo Lastra. La respuesta fue afirmativa, a pesar de que ambos habían advertido a primera hora de la mañana de que, personalmente, no estaban de acuerdo con el voto favorable acordado la víspera por el presidente de su formación, Javier Esparza, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Pero, a la hora de la verdad, no lo hicieron. Y solo el error del diputado del PP Alberto Casero hizo que la reforma no fuera derogada.

Vídeo. Los 40 segundos de confusión en el Congreso. / EP

Transfuguismo

«Aquí lo que ha habido, y que nadie tenga la más mínima duda, es un caso de transfuguismo político, de compra de voluntades por parte del PP y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado», insistió Lastra en una comparecencia en la sede de su partido. «El PP de Casado y de Egea es capaz de cualquier cosa con tal de llevar adelante sus pretensiones», añadió.

En contra de sus criterios habituales, la dirigente socialista se animó a desvelar algunos de los pormenores de la negociación llevada a cabo con los navarros para asegurarse que, lo que el Gobierno define como «una de las leyes más importantes de la legislatura», no decaía. Los dos votos de UPN eran claves porque, después de que socios habituales como ERC, EH-Bildu y el PNV se enquistaran en el 'no' si el Ejecutivo no se abría a modificar el texto, solo ellos podían evitar con con 'sí' o la abstención el desastre.

Lastra aseguró que Sayas fue el primero con el que contactó su partido para sondear los apoyos a la reforma y que este transmitió que tanto él como Adanero votarían a favor siempre y cuando no se tocara «una coma» del texto acordado con sindicatos y patronal, pero que remitió a Esparza para cerrar la posición. «Es lo que hicimos». «Si siguen los acontecimientos, es claro que el PP conocía de antemano la decisión de los dos diputados de UPN. Nos queda por descubrir el precio que el PP ha pagado, qué les han prometido para comprar la voluntad de estos dos diputados», reiteró.

La vicesecretaria general de los socialistas criticó además la estrategia conjunta de PP y Vox para llevar incluso al Tribunal Constitucional la votación y se mostró convencida de que tiene «tiene muy poquito recorrido». «Están haciendo una sobreactuación para no hablar de lo importante, que es la convalidación de la reforma laboral, pero sobre todo ese caso de transfuguismo político que el PP ha alentado», arguyó.