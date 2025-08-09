Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La regidora jumillana entra, este viernes, al salón de plenos municipal. Andrés Molina / AGM

La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar

Severa González afirma que los técnicos municipales decidirán sobre la legalidad del cambio de uso en las sedes deportivas, ante la polémica por el veto a los actos religiosos

Alberto Sánchez

Jumilla

Sábado, 9 de agosto 2025, 06:44

«Lo único que quieren es celebrar sus rezos y sus cultos; y este Ayuntamiento no se los va a prohibir. Si necesitan un espacio ... público, que lo van a necesitar, este Ayuntamiento, si reúne los requisitos técnicos, se lo va a ceder como al resto de colectivos». La alcaldesa de Jumilla, Severa González, lleva unos días frenéticos y este viernes no fue diferente. La aprobación de la moción que prohíbe el uso de las instalaciones deportivas municipales para actividades religiosas, que sacó adelante el PP tras enmendar en el Pleno de julio una propuesta de Vox, ha llevado a medios nacionales e internacionales hasta las puertas del Consistorio en unos días en los que Jumilla da inicio a la Fiesta de la Vendimia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea
  2. 2 Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo
  5. 5 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  6. 6 Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas»
  7. 7 Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su vivienda en Fuerteventura
  8. 8 Primera alerta máxima por calor en toda Canarias a la vez
  9. 9 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  10. 10 Guía para entender el enjambre sísmico del Teide: ¿debemos preocuparnos por una erupción?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar

La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar