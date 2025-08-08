Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decenas de musulmanes rezan para celebrar la Fiesta del Cordero, 'el Eid al Adha', en el parque de El Casino de Embajadores, a 28 de junio de 2023, en Madrid EP

Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes

El PP mostró su rechazo en la iniciativa que se debatió en el Congreso porque «genera división» y cargó contra los de Abascal por situarse en «el lado del muro de Sánchez: el de la exclusión»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:30

Vox ha situado el caso de Jumilla como un nuevo punto de inflexión en su particular cruzada contra la «islamización» de España. El partido de ... Santiago Abascal consiguió el miércoles que se prohíban por primera vez las celebraciones musulmanas en dependencias de titularidad pública como se han estado celebrando hasta ahora. Una exigencia que los voxistas pusieron encima de la mesa a cambio del apoyo de su concejal para sacar adelante los Presupuestos municipales y que están dispuestos a llevar a otras comunidades donde su apoyo al PP también puede ser clave.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  3. 3 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  4. 4 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  5. 5 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  6. 6 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  7. 7 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  8. 8 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  9. 9 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  10. 10 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes

Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes