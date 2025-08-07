Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 8 de agosto de 2025
El edil de Hacienda y el de Vox se abrazan, este miércoles, con la alcaldesa (derecha), en el Pleno en el que se aprobaron los Presupuestos. Javier Carrión / AGM

El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas

La alcaldesa de Jumilla acepta vetar la Fiesta del Cordero en las instalaciones deportivas

Lázaro Giménez

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:05

Vox sigue instalado en su intento de señalar a la población musulmana afincada en la Región de Murcia y de presionar con ello al PP. ... Después de condicionar el apoyo al Presupuesto regional al rechazo a la acogida de menores extranjeros o alentar concentraciones que desencadenaron en Torre Pacheco una 'cacería' de ciudadanos marroquíes por parte de grupos de ultraderecha, continúa con su presión para impulsar políticas contra sus manifestaciones culturales y religiosas. Ahora ha sido en Jumilla, donde el equipo de Gobierno popular ha hecho suya una propuesta de Vox para modificar la norma municipal de instalaciones deportivas a fin de que su uso «sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  4. 4 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  5. 5 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  6. 6 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión
  7. 7 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  8. 8 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  9. 9 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  10. 10 La DGT comienza su campaña de verano para el control del exceso de velocidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas

El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas