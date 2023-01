El PP ofrece al Gobierno sus votos para cambiar la ley del 'solo sí es sí «mañana»

El Partido Popular está dispuesto a prestar apoyo parlamentario al Gobierno si finalmente Unidas Podemos no alcanza un acuerdo con el PSOE para emprender una modificación de la ley del 'solo sí es sí'. Así lo ha señalado este sábado el portavoz electoral de los populares, Borja Sémper, en un acto de homenaje al concejal asesinado por ETA Gregorio Ordoñez desde San Sebastián. «No es tiempo de dudar ni de más debates. Es el tiempo de actuar. Hasta ahora la ley ha beneficiado a casi 300 agresores y muchos otros han salido a la calle», ha afirmado.

Tanto PSOE como Unidas Podemos buscan una fórmula con la que puedan frenar la rebaja de condenas a delincuentes sexuales y su excarcelación, el principal obstáculo son las diferencias que siguen existiendo entre ambas formaciones. Mientras los socialistas reconocen que la norma ha tenido «efectos no deseados», en Podemos mantienen la carga de la culpa puesta sobre los jueces que, como afirmó este sábado la coportavoz de los morados, Isa Serra, en un acto del partido celebrado en Toledo «están pasando por encima de la ley». Otros dirigentes del partido, como Pablo Echenique, responsabilizan directamente a «sectores conservadores» de la presión que pesa sobre el ministerio que dirige Irene Montero para que se haya abierto este melón 115 días después de la entrada en vigor del precepto

Este sábado por la noche, el debate entró de lleno en la entrega de los premios Feroz. El ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, confirmo la intención del Gobierno de emprender una modificación de la ley estrella del Ministerio de Igualdad: «Si en alguno momento hay que introducir un cambio, lo haremos». Una declaración compartida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que vuelve a desmarcarse de las posiciones fijadas por Podemos. «Doy por reproducidas las palabras de mi querido Miquel Iceta, no hay ninguna diferencia», zanjó.

Aplicación retroactiva

Pero la reforma, a estas alturas, no está exenta de obstáculos. Más allá de las diferencias ideológicas, un nuevo parche en la norma no podrá cerrar la brecha abierta por el principio legal recogido en el artículo 2.2 del Código Penal, que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. El cambio, por tanto, solo afectaría a quienes cometan delitos después de que la futura reforma haya entrado en vigor. Además supondría un reconocimiento expreso de que la ley del 'solo sí es sí' no era lo suficientemente «perfecta» que presumía la formación que encabeza Ione Belarra.

Independientemente de estas consideraciones, ambos socios de coalición comparten la «preocupación» por la alarma social que está generando la aplicación de la ley en los distintos tribunales y trabajan «conjuntamente» desde hace semanas en buscar una solución. Aunque en Ferraz dan por hecho que la norma deberá ser modificada, desde Podemos explican a este periódico que por ahora «no hay ningún acuerdo».