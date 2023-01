La excarcelación de un violador múltiple se suma a las 275 rebajas de pena por el 'sí es sí'

Los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas contabilizan ya al menos 275 reducciones de pena a agresores sexuales por la aplicación de la ley integral de libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. A esta lista se sumó el lunes la excarcelación de Daniel P., un violador múltiple con casi una veintena de agresiones sexuales en su expediente. Salió en libertad de la prisión de Ponent, en Lleida, medio año antes de lo previsto. Los servicios penitenciarios catalanes han alertado a la Fiscalía y a los Mossos d'Esquadra de su elevado riesgo de reincidencia después de que la rebaja de pena provocara que la condena ya estuviera cumplida.

Para excarcelar al interno, la Audiencia de Lleida argumenta que no hay «disposiciones transitorias específicas» en la ley que obliguen a mantener las penas. Los jueces recuerdan que debe aplicarse con carácter retroactivo la ley que más beneficie al reo. También en Lleida se han reducido las penas de un hombre que en 2019 fue condenado por abusos sexuales continuados a un menor, con una rebaja de diez a nueve años de prisión, y a otros dos hombres condenados por una agresión sexual continuada y cometida de forma conjunta, en este caso de doce a once años.

La razón siempre es la misma: al haberse reducido la pena mínima por estos delitos, los jueces sostienen que han de aplicar rebajas para que las condenas se mantengan en la mitad superior de la horquilla que prevé la ley. Por eso no todas las peticiones derivan en reducciones. La misma Audiencia, de hecho, ha descartado revisar la sentencia de un condenado en 2020 a siete años y medio por agresión sexual a un menor porque en su caso la ley actual prevé, como la anterior, penas de entre cinco y diez años de cárcel.

Daniel P., el violador múltiple excarcelado el lunes, tiene prohibido acercarse a sus víctimas durante los diez próximos años y no había disfrutado de ningún permiso ni salida desde que entró en prisión, hace quince años, por su alto riesgo de reincidencia. De hecho, su condena en 2008 no fue la primera; ya había estado en la cárcel por otros delitos contra la libertad sexual. Aceptó participar en programas de formación y rehabilitación, pero los servicios penitenciarios concluyen que no se ha reinsertado. Su defensa solicitó que se le revisara la última sentencia por la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', que rebaja las penas mínimas por agresión sexual, al concluir que por el principio de retroactividad de las leyes se debe aplicar la legislación más beneficiosa, como así ha ocurrido.

El número de reducciones de pena seguirá aumentando en las próximas semanas. En Madrid, por ejemplo, se han revisado hasta la fecha 218 causas de oficio y otras 148 sentencias a petición de parte. Hasta el momento se han rebajado las condenas en 41 casos (un 11,2 por ciento) mientras que 86 revisiones han sido desestimadas (el 23,5 por ciento). El resto sigue en tramitación.

En algunos casos las reducciones provocan puestas en libertad, como ha sucedido con el violador múltiple de Lleida. El número de excarcelaciones contabilizado hasta ahora por los tribunales superiores de justicia ya supera la veintena. El asunto se ha convertido en una de las mayores piedras en el zapato del Gobierno de Pedro Sánchez, que por el momento descarta hacer ajustes en la ley. La ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoció la semana pasada que la ley «no ha tenido los efectos deseados», pero el Ejecutivo no se plantea la reforma al entender que, aunque se hiciera, los condenados podrían acogerse siempre a la normativa más favorable, la actual. Los esfuerzos de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se centran ahora en facilitar medidas de protección a las víctimas, como pulseras contra el maltrato, para evitar que alguno de los agresores excarcelados reincida.

El asunto ha convertido a Irene Montero en diana de la oposición, que ha incorporado las reducciones de condena como uno de los puntos fuertes de su argumentario con la vista puesta en la campaña electoral, cuando intensificará las críticas. Pero la ministra de Igualdad sigue enrocada pese a que las presiones no paran de crecer, también entre la izquierda. Las críticas de Rita Maestre, candidata de Más Madrid a las elecciones municipales en Madrid, y de Manuela Carmena, exalcaldesa de la capital, tensan la cuerda mientras Montero mantiene que se trata de un problema de «aplicación» de la ley y responsabiliza a los jueces.

Durante su última intervención en el Congreso, la ministra de Igualdad llegó a comparar lo que está ocurriendo con los efectos de la aprobación de la ley integral contra la violencia de género aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: «También los tribunales dejaron sin la protección adecuada a muchas víctimas planteando cuestiones de inconstitucionalidad y aumentando un 158 por ciento los sobreseimientos». Pero, lejos de amainar, la tormenta desatada tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' no para de agravarse.

La líder de Podemos en Aragón y candidata a la presidencia de la comunidad autónoma, Maru Díaz, llegó a admitir que la aplicación de la ley «está siendo dolorosa» y una «tragedia», aunque matizó que «ni la vocación de la ley ni la del legislador era que pasara lo que está pasando». Díaz reconoce que «hay muchas mujeres que están viendo cómo sus agresores sexuales o las personas que han abusado de ellas se ven beneficiadas por la ley», pero defiende que no modificarla «no es una cuestión de soberbia sino de legislación» porque, aunque se cambiara, «los condenados se podrían acoger ya a la ley más favorable y no tendríamos margen de maniobra».

Este viernes, en una comparencia de prensa, la propia Montero ha asegurado que no valorará las opiniones de Maestre y Carmena y ha mantenido que la ley «es sólida y de carácter integral»: «Es una herramienta pionera, como ha reconocido el Parlamento Europeo. Muchas de esas críticas reconocen que esta ley es necesaria. Lógicamente, compartimos la preocupación por las decisiones judiciales de rebajas de condena que no se corresponden con la ley ni con la voluntad del legislador, y estamos ocupadas haciendo todo lo necesario para garantizar su correcta aplicación».

El número de casos en los que se aplican las rebajas de condena seguirá creciendo ante las revisiones pendientes en todas las comunidades autónomas.