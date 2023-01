El Gobierno busca una fórmula para modificar la ley del 'solo sí es sí' PSOE y Podemos tratan de frenar «a futuro» las rebajas de penas a delincuentes sexuales, pero aún no hay acuerdo

La presión que pesa sobre el Ministerio de Igualdad por la «alarma social» que han provocado las rebajas de condenas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' ha calado en el Gobierno. PSOE y Unidas Podemos buscan conjuntamente una fórmula con la que frenar el goteo de resoluciones judiciales que hasta este viernes habían beneficiado a 275 reos con más de una veintena de excarcelaciones. Aunque son conscientes de que un nuevo parche en la norma no podrá cerrar la brecha abierta por el principio legal que impide aplicar de forma reatroactiva una ley que perjudique al reo. El cambio, por tanto, solo afectaría a quienes cometan delitos después de que la nueva reforma haya entrado en vigor.

Pese a ello, y a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, ambos socios de coalición comparten la «preocupación» por la aplicación que los jueces están haciendo de la ley y trabajan «conjuntamente» en buscar una solución, aunque por ahora «no hay ningún acuerdo», como explican fuentes de Podemos a este periódico.

Desde el Gobierno califican esta ley como «una conquista» pero reconocen que ha tenido «efectos no deseados». Desde Podemos mantienen el foco puesto sobre los jueces que, como ha afirmado la coportavoz de los morados, Isa Serra, en un acto del partido celebrado este sábado en Toledo, «están pasando por encima de la ley». Además responsabilizan a «sectores conservadores» la presión que pesa sobre el Minsiterio de Igualdad, dirigido por Irene Montero.

La ministra y número 3 de Podemos Montero fue preguntada este viernes por las críticas hacia la norma vertidas a lo largo de la última semana por la presidenta de Navarra, María Chivite, o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Montero mantuvo su defensa de la ley: «No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio parlamento europeo».

Ninguno de los socios concreta por ahora las propuestas que están encima de la mesa. Desde Moncloa ya trataron de limitar la retroactividad de las penas introduciendo una enmienda transitoria en la última reforma del Código Penal para introducir una enmienda. Así lo recomendaba la Fiscalía General del Estado y algunas audiencias provinciales, aunque el alcance no está siendo el deseado ya que el único efecto de este parche es el de intentar aclarar la voluntad del legislador. «Un toque de atención a los tribunales para decir 'oiga, no me vayan por ahí'», describió entonces el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

Impacto negativo

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se abrió a hacer algún retoque técnico, ante el goteo de rebajas y el impacto negativo que esta circunstancia tiene para el Gobierno. «La ley no ha tenido los efectos deseados, es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta más similar a la que dio la FGE en ese decreto interpretativo, pero reconocemos también que es una ley que protege a las mujeres y a las víctimas, y estamos trabajando para seguir implementando y desarrollando la aplicación de esta norma», declaró hace unos días la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podeos, Ione Belarra, ha mantenido en sus redes sociales la defensa acérrima de la norma: «Las mujeres llevamos mucho tiempo peleando para que el código penal recoja que sólo sí es sí. Para que ninguna tenga que volver a demostrar ante la justicia patriarcal que se resistió. Se redobla la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo anterior del PP».

Los populares, por su parte, han reaccionado exigiendo la «rectificación» de la ley del 'solo sí es sí'. «No nos van a callar ni a frenar. Seguiremos denunciando, tras cada sentencia, los efectos de esta nefasta ley que ha beneficiado ya a más de 260 agresores sexuales», ha afirmado su secretaria general, Cuca Gamarra.