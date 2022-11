Iglesias advierte al resto de formaciones de izquierda y a Sumar: «Podemos debe ser respetada»

Del Teatro del Barrio del barrio madrileño de Lavapiés, donde Podemos nació en 2014, al Teatro Coliseum en la Gran Vía hay solo 15 minutos en metro. Pero la formación morada ha tardado ocho años en recorrer este trayecto. Este domingo, el partido que dirige Ione Belarra -que ha estado presente entre el público pero no ha participado por su reciente maternidad- ha celebrado en este recinto y ante más de 1.300 personas su cierre de la 'Uni de otoño', la convención que organizan anualmente para intecambiar ideas. Este año marcada por la intención de regresar a sus orígenes con el bagaje de haber entrado en el primer Gobierno de coalición, pero con un futuro envuelto en muchas dudas.

Ya nadie niega en la dirección de Podemos el declive que la formación ha sufrido en las urnas desde 2016, tampoco que las relaciones con Izquierda Unida no atraviesan su mejor momento y que se encuentran enfangados en un debate interno y en negociaciones por concurrir en solitario o de forma conjunta a las municipales y autonómicas de mayo del año que viene, unos comicios que ya toman forma de primera vuelta de las generales, aún sin fecha. Todo ello, envuelto en las dudas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no termina de decidir si encabezará un futuro frente de izquierdas tras ser designada por Pablo Iglesias como sucesora.

En este contexto, el mensaje que más ha resonado es que Podemos «debe volver a liderar a la izquierda». Juan Carlos Monedero, uno de los confundadores del partido, que quiso dejar claro que «en estas municipales Podemos vuelve a ser quién es. No es una formación que da vaivenes, no pide permiso al poder» , en velada referencia a otras confluencias y a la propia Díaz.

Igual de contundente se mostró la ministra de Igualdad, Irene Montero, convertida en esta jornada en la 'número dos' del partido. «¿Quiénes somos? Somos la fuerza que transforma este país. Es muy fácil defender el impuesto a la banca, la ley del 'solo sí es sí' o la subida del SMI cuando ya está en el BOE, lo difícil es defenderla cuando nadie cree en ellas. Somos la fuerza que dice la verdad, por incómodo que sea, que los ricos deben pagar lo que les corresponde y que no nos dejamos arrastrar por movimientos militaristas», ha zanjado.

En el acto, la dirección de Podemos ha estado arropada por otros movimientos de izquierda latinoamericanos y europeos con los que están hermanados. Empezando por el presidente de Chile, Gabriel Boric, que participó a través de un mensaje grabado en vídeo. Presentes sobre el escenario estuvieron el italiano Giuliano GranatoIdoia, de Potere al popolo; Juliano Medeiros, del partido brasileño, recientemente ganador de los comicios, PSOL; Mariana Mortágua, del Bloco portugués; también Fernando Pereira, del Frente Amplio chileno; Lucía Cámpora, cabeza de la organización política argentina La Cámpora; y Janis Ehling, de la formación alemana Die Linke.

Críticas al gasto militar

El cierre se lo han reservado al que fuera su histórico líder y exvidepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha cargado contra el aumento del gasto militar y contra el mensaje que Pedro Sánchez destinó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para felicitarla por la victoria. «Ese tuit significa que Europa da la bienvenida al fascismo si acepta los postulados neoliberales, ¡a los amigos de Putin! En la Unión Europea se está normalizando el fascismo», ha afirmado.

Sobre la monarquía, Iglesias recuperó el republicanismo de los morados y criticó que, en su opinión, la entrada de Podemos en el Gobierno no supuso abrir un debate sobre monarquía o república. «¿Cómo que no toca abrir el debate? Si la monarquía se ha convertido en el eje legitimador de la derecha, antes que demócratas son monárquicos y por eso no soportan que les digamos que el futuro de la democracia en España pasa por la república», ha señalado.

También ha acusado a ciertos sectores del PP madrileño de forzar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo a levantarse de la mesa de negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace dos semanas, cuando las conversaciones estaban muy avanzadas y el acuerdo parecía inminente. «Podemos siempre quiso nombrar vocales del CGPJ, poner a Victoria Rosell, a la persona que viene a regenerar la justicia, y por eso el PP quería vetarla y otros aceptar ese veto (en referencia al PSOE», ha asegurao Iglesias.

Como colofón, Iglesias lanzó un aviso a otras formaciones de izquierda y a la propia Díaz: «Algunos creen que en las próximas municipales les va a ir mal a Podemos y a Izquierda Unida, y que eso le va a venir bien a nuevos partidos de izquierda. Hay que ser estúpido si alguien piensa que les va a ir bien si a Podemos les va mar. Podemos siempre ha sido generosa, puso a una candidata que no era de su partido. Ahora Podemos seguirá siendo generosa y confluirá con Sumar y otras formaciones, pero Podemos debe ser respetada. Podemos es la formación más grande de la izquierda que tiene un tesoro que no tiene nadie: una gran militancia».