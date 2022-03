Díaz y Podemos elevan el tono contra el giro de Sánchez sobre el Sáhara

No será un 'casus belli' que derive en la ruptura del Gobierno de coalición, al menos por su parte, pero Unidas Podemos tampoco renuncia a señalar a Pedro Sánchez por su giro «injustificable» en torno al Sáhara Occidental. Tanto la formación morada como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han coincidido este lunes en denunciar el repentino cambio de criterio del mandatario socialista para asumir la propuesta de autonomía de Marruecos y han elevado el tono utilizado en los últimos días para derivar toda la responsabilidad al sector socialista del Ejecutivo.

En el espacio morado expresan su hartazgo al ser interpelados por una decisión en la que no han participado. «Deberían responder quienes no están cumpliendo y toman medidas injustificadas e incomprensibles», ha lanzado la portavoz del partido, Isa Serra. En Podemos piden «responsabilidad» al PSOE en esta cuestión, históricamente muy sensible para la izquierda española, pero también en otras como la respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. «No sabemos con qué argumentos se pretende defender los derechos de los ucranianos mientras se entregan los derechos del pueblo saharaui», ha agregado.

Serra también ha pedido «estabilidad» frente al estado de «duda permanente» que Sánchez y el PSOE estarían introduciendo en torno al cumplimiento del programa de gobierno. La portavoz no ha querido aclarar el nivel de confianza que su formación tiene en el presidente, pero el ex secretario general Pablo Iglesias sí se ha permitido dar un consejo a sus compañeros. «No hay nada más imprudente que fiarse de Sánchez», ha expresado en su participación semanal en una tertulia de Rac1. El exvicepresidente también se ha despachado contra la «hipocresía» y el «cinismo» de la formación socialista.

«Conversación pendiente» con Sánchez

Podemos confía en «convencer» a su socio del «error» que supone asumir las tesis de Rabat, pero al mismo tiempo tampoco renuncia a ponerle en aprietos en el Congreso. La ejecutiva morada estudia estos días la posibilidad de presentar iniciativas parlamentarias para marcar distancias con la postura del Gobierno del que forman parte. Y en esto sí cuentan con el respaldo total de Yolanda Díaz, quien ha utilizado este lunes un tono mucho más duro de lo habitual. La vicepresidenta segunda ha denunciado «un cambio de fondo que en absoluto comparto».

Es más, Díaz ha denunciado la «opacidad» con la que el sector del PSOE ha tomado la decisión, sin contar con la participación de Unidas Podemos. La ministra de Trabajo asume que la política exterior es responsabilidad del presidente, pero también ha traído a colación que en la negociación de la reforma laboral, un cometido de su cartera, se llegaron a organizar comisiones interministeriales para evitar un enfrentamiento interno. Díaz, en todo caso, ha descartado la ruptura del Gobierno, lo cual considera una «irresponsabilidad», pero ha añadido que tiene una «conversación pendiente» con Sánchez.