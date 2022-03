Nuñez Feijóo anunciará hoy su candidatura a la presidencia del PP

Hoy puede dar el primer paso el 'nuevo' Partido Popular. No todo el mundo tiene una segunda oportunidad, y Alberto Núñez Feijóo parece ser uno de los pocos a los que el destino se la concede. El eterno sucesor, que en 2018 se bajó para sorpresa de todos de la carrera para relevar a Mariano Rajoy, esta vez sí va a dar el paso.

El PP es un clamor para que sea su nuevo líder y el presidente de la Xunta no va a dejar al partido en la estacada. En este trance, no. Deshojará la margarita del sí tras reunir esta tarde a sus correligionarios en Santiago de Compostela. La junta directiva del PP de Galicia está convocada para las 17.30 horas. «Una vez que escuche a mis compañeros me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles», confirmó este martes Feijóo.

El barón gallego llegará a Madrid para asumir las riendas de un partido herido que tumbó a su líder en apenas una semana y que pelea con la extrema derecha por conservar la hegemonía del espacio conservador. Pero no tiene otra opción. Es el único salvavidas al que agarrarse ahora mismo, coinciden todos los dirigentes territoriales. «Es quien puede unir al partido y quién puede coser las heridas», admitió el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reconocido 'casadista' hasta hace unos días.

Los líderes autonómicos, y el resto de altos cargos del partido se conjuraron ayer para cerrar filas y reclamar «unidad» en torno a Feijóo. Incluido Pablo Casado, que se ha puesto ya a disposición del ungido como su sucesor. El todavía presidente del PP –lo será hasta el congreso del 1 y 2 de abril– se despidió de los suyos en la junta directiva nacional con un breve discurso, de apenas once minutos, en el que sobre todo se vio a un político golpeado y resignado, que reconoció errores en estos cuatro años –«lamento todo lo que he hecho mal»–, pero que dijo también «tener la conciencia muy tranquila» y se dolió del trato recibido. «Creo que no me lo merezco», aseveró.