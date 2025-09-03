Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI y García Ortiz posan este miércoles en Zarzuela con la memoria de la Fiscalía Europa Press

Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

El procesado García Ortiz entrega a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General en vísperas de la controvertida apertura del año judicial del viernes

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:35

Medias sonrisas forzadas, caras de circunstancias... incluso muecas de nerviosismo. Tenso encuentro entre el Rey y Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela ... este miércoles en el que el máximo responsable del Ministerio Público entregó a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General con los datos de la criminalidad durante el último año.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  4. 4 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  5. 5 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  6. 6 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  8. 8 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»
  9. 9 Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general