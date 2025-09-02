Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Miguel Tellado, secretario general del PP. EP

PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces

El presidente del Gobierno considera que «existe una minoría de jueces que hace política»

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:16

Las declaraciones de Pedro Sánchez en TVE en las que afirmó que «hay una minoría de jueces haciendo política» han desencadenado una catarata de ... críticas en las filas de la derecha. El presidente del Gobierno, que realizó estas declaraciones en relación a los procesos abiertos contra su esposa, su hermano o el fiscal general del Estado, ha sido tachado de «autoritarismo» tanto por PP como por Vox, quienes consideran que los ataques al poder judicial no tienen cabida dentro de la separación de poderes.

