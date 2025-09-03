Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP el lunes. EFE

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, que toma la decisión después de que Sánchez acusara a algunos jueces de «hacer política», asistirá al inicio del curso político de Ayuso en vez del acto de la justicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:18

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  4. 4 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  5. 5 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  6. 6 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  7. 7 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  8. 8 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  9. 9 Los jueves saben a CC La Minilla
  10. 10 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»