Carlos Mazón da un discurso en el aniversario de la dana.

Carlos Mazón da un discurso en el aniversario de la dana. Reuters

Mazón admite que «hubo cosas que debieron funcionar mejor» en el aniversario de la dana

El president de la Generalitat anuncia que el Consell decreta el 29 de octubre como día de luto oficial permanente en las tres provincias de la Comunitat como homenaje a las víctimas

Burguera

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:14

Comenta

Carlos Mazón ha protagonizado este 29 de octubre, primer aniversario de la dana que se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana, una inesperada ... declaración institucional en la que ha anunciado que su Gobierno declarará esta trágica jornada como día oficial de homenaje a las víctimas, con buena parte de las mismas levantadas contra su gestión de la catástrofe y exigiéndole que no acuda esta tarde al acto de homenaje junto a los Reyes y el presidente Sánchez. El presidente valenciano, vestido de luto, ha comunicado la decisión del Consell en el marco de un discurso en el que ha admitido que en aquellas desgarradoras horas de hace doce meses «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Una suerte de autocrítica implícita en la que no ha obviado incidir en «el desamparo» que sintieron los damnificados, una constatación que siempre ha dirigido contra el Gobierno de Sánchez por su supuesta inacción en los momentos más exigentes del desastre.

