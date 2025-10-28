Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los Reyes, con las víctimas, en el funeral de diciembre del 2024. EFE

La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana

Los Reyes presiden en Valencia este miércoles un acto solemne con 800 invitados al que no acudirán Abascal ni Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 23:33

Comenta

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, acogerá este miércoles el funeral de Estado ... por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la peor tragedia natural de España en el siglo XXI. Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas, pero que en el ámbito político llegará cargado de tensión. La presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del cada vez más cuestionado presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la ausencia de otros representantes como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dificultarán la principal pretensión de los organizadores, que las familias de los 237 fallecidos (229 de Valencia, siete de Cuenca y Albacete y uno de Málaga) sean los únicos protagonistas.

