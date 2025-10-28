La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, acogerá este miércoles el funeral de Estado ... por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la peor tragedia natural de España en el siglo XXI. Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas, pero que en el ámbito político llegará cargado de tensión. La presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del cada vez más cuestionado presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la ausencia de otros representantes como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dificultarán la principal pretensión de los organizadores, que las familias de los 237 fallecidos (229 de Valencia, siete de Cuenca y Albacete y uno de Málaga) sean los únicos protagonistas.

En el último año, Pedro Sánchez ha viajado a Valencia en octubre de 2024, para visitar el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), y en mayo de 2025, para reunirse con las víctimas de la dana. Pero la imagen que permanece en la memoria de los valencianos es la del 3 de noviembre, solo cinco días después de la riada. La indignación de los afectados en Paiporta por la falta de ayuda en las jornadas posteriores a la catástrofe se convirtió en insultos y en lanzamiento de barro contra los Reyes y contra Sánchez. Pero mientras que Felipe VI y Letizia aguantaron estoicamente la ira de los vecinos, el presidente del Gobierno salió del municipio precipitadamente y escoltado para evitar mayores incidentes. Un año después, el funeral calibrará el nivel de enfado de la sociedad valenciana contra Sánchez.

Una rabia que Carlos Mazón siente los días 29 de todos los meses, cuando miles de manifestantes salen a la calle para exigirle que dimita por su mala gestión en las horas más dramáticas de aquella jornada. Las nuevas revelaciones sobre dónde estaba el 29 de octubre por la tarde, cuando acompañaba al párking a la periodista Maribel Vilaplana, con la que había comido en el restaurante El Ventorro, mientras decenas de personas morían ahogadas, añaden presión a la ya desgastada figura del presidente valenciano. Las asociaciones de víctimas han pedido a Mazón que no acuda al acto, pero él aseguró ayer que lo hará.

Ni siquiera un funeral de Estado como el de hoy permitirá ver juntos a los principales líderes políticos del país. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí asistirá, pero no lo hará el de Vox, Santiago Abascal, ni tampoco ningún representante de esta formación. Abascal mantiene de esta forma su compromiso de no participar en ningún acto en el que se encuentre el presidente del Gobierno, como ya ocurrió en el desfile del 12 de octubre en Madrid.

Doce presidentes autonómicos, entre ellos el de Cataluña, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, estarán este miércoles en Valencia, pero no Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid justificó su decisión en que ya estuvo en el funeral del año pasado, al contrario que, ironizó, «el galgo de Paiporta», en referencia a Sánchez.

González, no; Rajoy, dudoso

Entre los confirmados, el Gobierno central en pleno y los expresidentes José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, con la duda sobre la presencia de Mariano Rajoy y la ausencia segura de Felipe González. También acudirán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, representantes de la judicatura, como los presidentes del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo; el presidente de la patronal, Antonio Garamendi (CEOE), y los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CC OO) y Pepe Alvárez (UGT), además de alcaldes de 75 municipios afectados, entre otros.

El funeral, que será conducido por la periodista Lara Siscar, comenzará a las 18:00 horas y tiene una duración prevista de una hora. Primero, a las 16:15, los familiares accederán al recinto; a partir de las 16.30 llegarán los alcaldes, los presidentes autonómicos y los representantes del Gobierno, y finalmente, a las 17:45, entrarán los Reyes, que serán recibidos por Pedro Sánchez y saludarán al resto de las autoridades. Se leerán los nombres de todos los fallecidos y los familiares de tres víctimas hablarán en representación de los afectados.